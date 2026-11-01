“Colpi di maschera”, l’omaggio alla commedia dell’arte in chiave pop conquista gli Stati Uniti

Lo spettacolo “Colpi di maschera”, scritto, diretto e recitato dall’attore e regista bergamasco Nicola Adobati e Domenico Piscopo con Martina Cavagnoli, ha conquistato gli Stati Uniti. Questo lavoro, che omaggia e reinterpreta la Commedia dell’Arte in chiave moderna e pop, negli ultimi anni si è fatto conoscere e apprezzare sia su scala nazionale sia all’estero ottenendo ottimi riscontri. Dopo essere andato in scena in numerose località italiane e aver fatto tappa a Cambridge, in Inghilterra, è approdato negli States con una tournée ricca di date.

Nell’arco di due settimane, dal 20 ottobre al 1° novembre, sono state proposte una ventina di repliche in occasione della settimana della lingua italiana nel mondo. Il cartellone ha previsto esibizioni a San Francisco, Stanford (nella prestigiosa università, ndr), Glendale, Burbank, Dallas, Fayetteville, Houston, Chicago e Detroit.

Un omaggio alla commedia dell’arte goldoniana, modernizzata e rivisitata in chiave pop. Un racconto che mescola gli elementi più tipici della commedia dell’arte e del teatro tradizionale ad elementi appartenenti alla pop culture.

Sul palco Nicola Adobati veste i panni di Arlecchino, Domenico Piscopo quelli di Brighella e Pantalone, mentre Martina Cavagnoli quelli di Colombina in una vicenda molto divertente e ricca di gag moderne.

Nicola Adobati commenta: “È un tour intenso ma siamo molto contenti: io e Domenico Piscopo abbiamo curato ogni aspetto della realizzazione dello spettacolo, dalla sceneggiatura alla regia alla messa in scena. Lo stiamo proponendo da quattro anni e portare le maschere negli Stati Uniti per noi è un sogno che si concretizza”.

Si ringraziano la Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, il Consolato Generale d’Italia a San Francisco, il Consolato Generale d’Italia a Los Angeles, il Consolato Generale d’Italia a Houston, il Consolato Generale d’Italia a Chicago e il Consolato d’Italia a Detroit, l’Istituto Italiano di Cultura di San Francisco e l’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles, Stanford University e in particolare il Department of French and Italian (Division of Literatures, Cultures, and Languages), The Leonardo da Vinci Society di San Francisco, il Club Fugazi, il Museo Italo Americano e Italian Community Services.