ChorusLife Volley Bergamo non sfata il tabù Arena: Scandicci passa 3-0 davanti a oltre 3mila tifosi

La distanza con le formazioni di vertice c’è ancora, ma le rossoblù stanno lavorando per assottigliarla e anche questa partita, al di là del risultato, offre indicazioni incoraggianti sul percorso di crescita della squadra. Bergamo arrivava alla sesta giornata con un cammino positivo: quattro vittorie, due delle quali conquistate al tie-break, 10 punti e un ottimo quinto posto in classifica. Un percorso che testimonia il lavoro svolto finora e che non viene cancellato da due sconfitte arrivate contro avversarie di altissimo livello. Prima del fischio d’inizio, Eze e Armini, due grandi ex rossoblù, sono state applaudite dal pubblico e premiate dalla società bergamasca. Riconoscimento anche per Babatunde, che ha ricevuto il Pallone d’Oro come miglior battitrice nella stagione di A2 dello scorso anno, quando realizzò 41 ace. Sugli spalti 3.147 spettatori per una serata di grande pallavolo.

PRIMO SET: BERGAMO PARTE BENE, POI SCANDICCI ALLUNGA

L’avvio è positivo per le rossoblù, subito avanti 2-0 e poi 6-4. Kipp guida l’attacco bergamasco, mentre Bergamo mantiene il vantaggio anche sull’8-6. Scandicci rientra e trova il primo sorpasso sul 10-9, ma la risposta delle padrone di casa è immediata: Kipp e Meli firmano il pareggio sull’11-11, mentre un muro di Stigrot vale il controsorpasso. Il set resta in equilibrio fino al 18-17, poi le toscane trovano maggiore continuità e piazzano l’allungo decisivo, portandosi sul 21-18. Bergamo prova a rientrare, ma Scandicci gestisce il vantaggio e chiude 25-21.

SECONDO SET: BERGAMO LOTTA, MA SI FERMA SUL 27-29

È il parziale più combattuto della serata. Le rossoblù restano a contatto con le avversarie e nel finale trovano le energie per giocarsi il set punto a punto. Kipp, Stigrot e Meli guidano la reazione bergamasca, fino al 24-24, quando Bergamo conquista anche il primo set point della partita. Si va ai vantaggi, con Stigrot protagonista e le padrone di casa capaci di prolungare la battaglia fino al 27-27. Scandicci, però, trova gli ultimi due punti e chiude 29-27. È il passaggio decisivo della gara: un’occasione importante per riaprire il confronto sfumata proprio sul più bello.

TERZO SET: LE TOSCANE PRENDONO IL CONTROLLO

Bergamo prova a ripartire, portandosi sul 6-4 e restando in equilibrio fino al 10-10. Poi Scandicci cambia ritmo e allunga sul 13-11, sfruttando la maggiore incisività offensiva. Le rossoblù faticano a ritrovare continuità e sul 19-16 Cervellin chiama timeout per provare a interrompere la progressione ospite. Ma il divario non si ricuce: Caterina Bosetti guida le toscane nel finale e Scandicci chiude 25-19, conquistando il match. Per lei arriva anche il premio di Mvp.

I NUMERI DELLA PARTITA

Sul tabellino bergamasco spiccano i 14 punti di Lena Stigrot e Kendall Kipp. Elena Pietrini chiude a quota 10, mentre Denise Meli mette a segno 8 punti. Dall’altra parte della rete, Kiera Van Ryk e Avery Skinner firmano 16 punti ciascuna, con Bosetti a quota 11. A fare la differenza sono soprattutto i break point: 22 quelli conquistati da Scandicci contro i 12 di Bergamo. Un dato che evidenzia la maggiore capacità delle toscane di sfruttare le occasioni e incidere nei momenti importanti. Al termine della gara, coach Marcello Cervellin sottolinea i progressi della squadra, pur senza nascondere il rammarico per il risultato: “Peccato per tutti e tre i set. A tratti abbiamo giocato una buona pallavolo: la direzione è quella giusta. Abbiamo fatto ancora un passo in avanti, anche se sembra brutto dirlo dopo un 3-0”.

Il prossimo appuntamento alla ChorusLife Arena è fissato per il 15 novembre, quando arriverà la Prosecco DOC Imoco Conegliano. Un’altra sfida di altissimo livello e un’altra occasione per misurare i progressi delle rossoblù davanti al proprio pubblico. Ma prima domenica c’è la sfida in trasferta a Brescia.

CHORUSLIFE VOLLEY BERGAMO – SAVINO DEL BENE SCANDICCI 0-3 (21-25, 27-29, 19-25)

CHORUSLIFE VOLLEY BERGAMO: Pietrini 10, Meli 8, Kipp 14, Stigrot 14, Van Avermaet 4, Allaoui 3, Gelin (L), Carletti, Babatunde, Battistoni, Bassi. N.e.: Rocca, Esposito, Agazzi. All. Cervellin.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Ognjenovic 3, Skinner 16, Nwakalor 3, Van Ryk 16, Bosetti 11, Aleksic 10, Armini (L), Van Hecke, D’Odorico, Eze 1. N.e.: Alberti, Bergmann, Graziani, Sirressi (L). All. Gaspari. Arbitri: Verrascina, Serafin. Note: Spettatori: 3.147. Durata set: 25′, 34′, 25′. Totale: 84′. MVP: Bosetti.