Analisi dei mercati, concorrenti e potenziali clienti: Dlike, un assistente di intelligenza artificiale per l’export delle Pmi

Foto di Bernd Dittrich su Unsplash

Un assistente di Intelligenza Artificiale capace di analizzare mercati, concorrenti e potenziali clienti per supportare gli Export Manager nelle fasi iniziali del processo di esportazione, velocizzandolo e personalizzandolo in base alle necessità specifiche dell’azienda che lo utilizza. A lanciarlo è DLike, società bergamasca con sede in città guidata da Massimo e Thomas Lentsch che sfruttando l’esperienza trentennale dei fondatori nel settore ha messo a punto un modello operativo unico, capace di integrare IA proprietaria, Export Manager con competenze specifiche e strumenti operativi utili a costruire un sistema di sviluppo internazionale efficace per tutte le Pmi manifatturiere.

Partendo da più di 8.000 casi di successo seguiti al fianco delle imprese italiane, la società ha messo a punto DLike Intelligent ExportTM con l’idea di metterlo a disposizione delle Piccole e Medie Imprese per aumentarne la presenza competitiva sui mercati esteri: tecnologia verticale sull’export ed Export Manager che sanno usarla e farla fruttare si affiancano così a struttura, persone, cura del prodotto e legame con il territorio che sono da sempre i punti di forza degli imprenditori.

Uno strumento che da qualche giorno le imprese possono testare direttamente sul nuovo sito dlike.it fornendo alcune semplici informazioni: “Quando entriamo in un’azienda la prima domanda è sempre la stessa: dove posso vendere all’estero? – spiega Massimo Lentsch, fondatore di DLike – Una volta per rispondere servivano settimane di ricerca. Oggi DLike Intelligent Export incrocia i dati dei 195 mercati, i concorrenti e le opportunità commerciali, e ci dice fin da subito su quali vale la pena puntare, così il nostro Export Manager può concentrarsi sulle opportunità commerciali da sviluppare”.