Un campo di alte pressioni garantisce tempo stabile e assolato. È questa la previsione meteo per sabato 31 ottobre a Bergamo e provincia. Nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2634m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.