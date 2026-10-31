Le previsioni|
Un campo di alte pressioni garantisce tempo stabile e assolato
Nel corso del fine settimana di Ognissanti l’afflusso di aria più fredda dai Balcani verso la Lombardia e il Nord Italia sarà accompagnato da un generale incremento della nuvolosità, soprattutto a ridosso delle Prealpi
Un campo di alte pressioni garantisce tempo stabile e assolato. È questa la previsione meteo per sabato 31 ottobre a Bergamo e provincia. Nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2634m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.
Previsioni in Lombardia
Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sulle basse pianure occidentali tempo perlopiù soleggiato, salvo nubi basse o banchi di nebbia al mattino; su basse pianure orientali e Orobie giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sulle pedemontane-alte pianure cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sulle Prealpi occidentali giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sulle Prealpi orientali cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio sino a cieli molto nuvolosi o coperti la sera; sulle Alpi Retiche cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti molto deboli settentrionali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 2600 metri.
Nel corso del fine settimana di Ognissanti l’afflusso di aria più fredda dai Balcani verso la Lombardia e il Nord Italia sarà accompagnato da un generale incremento della nuvolosità, soprattutto a ridosso delle Prealpi. Al mattino farà un po’ freddo con temperature minime anche inferiori ai 9 gradi, soprattutto nelle aree più periferiche e di campagna. Nella prima parte della giornata di domenica è attesa anche qualche goccia di pioggia. Miglioramento da lunedì. Previsioni a cura di 3Bmeteo.