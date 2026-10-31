Rugby Bergamo, domenica la sfida a Rovato: “Serviranno intensità e coesione”

“Ci aspetta una partita di grande intensità contro una squadra come Rovato molto preparata, che ha dimostrato di saper restare dentro il match e reagire anche nei momenti più difficili – spiega alla vigilia l’head coach giallorosso, Roberto Schipani – Per affrontarla dovremo mettere in campo una prestazione completa, fatta di coraggio, organizzazione e continuità per tutti gli ottanta minuti. Vogliamo essere più aggressivi nella salita difensiva, togliere spazio e tempo al Rovato e guadagnare campo insieme, con una pressione ordinata e disciplinata. Quando avremo il pallone, sarà importante attaccare la linea con decisione, sostenerci con velocità e mantenere il gioco vivo oltre il primo contatto. Le fasi statiche e il lavoro collettivo saranno altrettanto importanti: dovremo imporre la nostra identità e affrontare ogni situazione con chiarezza e partecipazione”.