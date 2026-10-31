Rogno, 14enne gravemente ferito dopo una caduta in moto

Frammentarie le informazioni per ora disponibili, ma sembra che il giovane stesse viaggiando a bordo della sua moto da Bessimo verso Darfo Boario Terme quando avrebbe perso il controllo della moto invadendo la corsia opposta e finendo contro un muretto.

Il giovane sarebbe in gravi condizioni ed è stato soccorso dal personale sanitario dell’elicottero di Areu che si è alzato in volo da Bergamo: alle 14.40 è arrivato al pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni XXIII