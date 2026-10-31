Sebino|
Rogno, 14enne gravemente ferito dopo una caduta in moto
L’intervento dell’elisoccorso in via Vittorio Veneto alle 13.30 con il supporto di un’ambulanza e due automediche
Rogno. Un ragazzo di 14 anni è rimasto gravemente ferito a seguito di una caduta dalla moto su cui viaggiava in via Vittorio Veneto, nella zona di Bessimo Inferiore.
Frammentarie le informazioni per ora disponibili, ma sembra che il giovane stesse viaggiando a bordo della sua moto da Bessimo verso Darfo Boario Terme quando avrebbe perso il controllo della moto invadendo la corsia opposta e finendo contro un muretto.
Il giovane sarebbe in gravi condizioni ed è stato soccorso dal personale sanitario dell’elicottero di Areu che si è alzato in volo da Bergamo: alle 14.40 è arrivato al pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni XXIII
Sul posto sono intervenute anche due automediche e un’ambulanza.
Notizia in aggiornamento…