Quella con Matthew Perry e Mauro Repetto (più o meno)
31 ottobre 2026 | 06:17
Nella puntata di oggi ci sono delle comunicazioni iniziali per le quali sono molto orgoglioso e che vi ho messo all’inizio così siete costretti a sentirle, cicca cicca. Ma al netto di questo, poi abbiamo una puntata ricca di spunti, di serie nuove, di promesse interessanti, di episodi scaldacuore. Buon ascolto!
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Diego Castelli nasce a Milano nel 1982 e non ha memorie d’infanzia che non siano legate a film, serie tv, romanzi, videogiochi. Da oltre quindici anni costruisce palinsesti a Mediaset in qualità di Channel Manager. Nel 2010 fonda serialminds.com, sito di riferimento per gli appassionati di serie tv. Per Bergamonews cura una rubrica di recensioni sui nuovi prodotti dell’industria.