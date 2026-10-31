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Quella con Matthew Perry e Mauro Repetto (più o meno)

31 ottobre 2026 | 06:17
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di Diego Castelli

Diego Castelli

Quella con Matthew Perry e Mauro Repetto (più o meno)

Nella puntata di oggi ci sono delle comunicazioni iniziali per le quali sono molto orgoglioso e che vi ho messo all’inizio così siete costretti a sentirle, cicca cicca. Ma al netto di questo, poi abbiamo una puntata ricca di spunti, di serie nuove, di promesse interessanti, di episodi scaldacuore. Buon ascolto!

Ascolta la puntata

Diego Castelli nasce a Milano nel 1982 e non ha memorie d’infanzia che non siano legate a film, serie tv, romanzi, videogiochi. Da oltre quindici anni costruisce palinsesti a Mediaset in qualità di Channel Manager. Nel 2010 fonda serialminds.com, sito di riferimento per gli appassionati di serie tv. Per Bergamonews cura una rubrica di recensioni sui nuovi prodotti dell’industria.

Diego Castelli - Serial Minds