L’AlbinoLeffe si sblocca allo Stadium: Pergolettese battuta 3-2, prima vittoria in casa
I seriani rompono l’incantesimo e trovano la prima gioia davanti al proprio pubblico: decisivi i gol di Desogus, Faggi e Sali.
Zanica. L’AlbinoLeffe rompe il digiuno e dopo aver raccolto solamente due punti nelle ultime tre partite torna a vincere in campionato piegando 3-2 la Pergolettese, ma soprattutto centrando la prima vittoria stagionale davanti al proprio pubblico. Un successo di misura che proietta la formazione di Zaffaroni al settimo posto in classifica.
Parte bene la Pergolettese con i tentativi di Pala e Corti che vengono schermati da Michielin. L’AlbinoLeffe, però, risponde appena scollinata la metà di frazione: Desogus fa le prove generali con un piazzato che si spegne sul fondo poi, al 26′, spacca la partita con un destro deviato da Arini, su scarico di Barba, che spiazza Doldi. Ad una manciata di minuti dall’intervallo arriva anche il raddoppio: Sali mette in moto Faggi sulla sinistra che taglia il campo, converge sul destro e la piazza all’angolino più lontano griffando il gol del 2-0.
Ma non finisce qui perché proprio ad un soffio dal break, la Pergolettese riapre la partita sugli sviluppi da calcio d’angolo: la sfera arriva a Palla, su tocco di Ferrandino, che con un destro devastante piazza la palla all’incrocio e rimanda ogni discorso al secondo tempo.
Nella ripresa, però, l’AlbinoLeffe impiega dieci minuti per ristabilire le distanze: harakiri difensivo della Pergolettese che spiana la strada a Sali, implacabile al cospetto di Doldi con il destro che bacia la parte interna della traversa prima di insaccarsi in rete. A dieci dalla fine segna nuovamente la Pergolettese grazie alla splendida rovesciata di Jaouhari su battuta da corner. Nel segmento finale di gara l’AlbinoLeffe riesce però a gestire senza problemi e capitalizza una vittoria dal peso specifico enorme.
AlbinoLeffe-Pergolettese 3-2
MARCATORI: 26′ pt Desogus (ALB), 43′ pt Faggi (ALB), 47′ pt Pala (PER), 10′ st Sali (ALB), 35′ st Jaouhari (PER).
ALBINOLEFFE (3-5-2): Michielin; Gusu, Potop (C), Sottini; Barba (42′ st Sciacca), Faggi (20′ st Ciko), Mandelli, Agostinelli, Ballo; Sali (31′ st Sassi), Desogus (31′ st Stanzani). All. Marco Zaffaroni. A disposizione non entrati: Generali, Baldi, Boloca, Lombardi, Bertin, Simonelli, Colombi.
PERGOLETTESE (4-2-3-1): Doldi; Antolini (14′ st Avena), Bassi, Silvestri, Zaia; Tremolada (25′ st Jaouhari), Arini (C) (14′ st Rossetti); Pala (42′ st Pavanello), Ferrandino, Evangelista (14′ st Berretta); Corti. All. Antonio Giosa. A disposizione non entrati: Cordaro, Asperti, Stronati, Dell’Orco, Pavesi, La Masa, Orlandi, Giroletti.
ARBITRO: Alessandro Colelli di Ostia Lido, coadiuvato dagli Assistenti Gianluca Li Vigni di Seregno e Abibakr Darwish di Milano e dal Quarto Ufficiale Michele Maccorin di Pordenone. Operatore FVS: Usman Ghani Arshad.
AMMONIZIONI: 6′ st Agostinelli (ALB), 45′ st Corti (PER).
CORNER: 3-5.
RECUPERI: 1′ + 5′.
SPETTATORI PRESENTI: 642.