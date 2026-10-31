Il “maturity wall” del debito corporate europeo (e americano) nel 2027-2028

Il 2027 e il 2028 si annunciano come un passaggio critico per i mercati del credito europei. Dopo gli anni dei tassi zero e delle condizioni di finanziamento eccezionalmente favorevoli, una quota rilevante del debito societario contratto tra il 2020 e il 2024 dovrà essere rifinanziata a costi sensibilmente più alti. È il cosiddetto “maturity wall”, un’onda di scadenze che non riguarda soltanto le imprese, ma interessa in modo diretto e strutturale anche il sistema bancario, principale intermediario del credito in Europa e in Italia.

Analizziamo dunque il fenomeno nel suo complesso e le dimensioni del problema, i rischi di rifinanziamento per le società più indebitate, le possibili conseguenze su spread creditizi, default selettivi e rotazioni di portafoglio tra azioni e obbligazioni. Ma scendiamo anche ne dettaglio, analizzando nel dettaglio l’impatto sul settore bancario, mettendo in luce il duplice effetto che il “maturity wall” produrrà sugli istituti di credito. Effetti che si vedranno sul sostegno ai margini di interesse generato da tassi ancora elevati, ma anche dalla pressione sul rischio di credito, sugli accantonamenti e sulla qualità degli attivi.



Settimana di recupero per il listino principale grazie alla rotazione verso energia e alcuni ciclici/difensivi, ma con chiusura settimanale appesantita da tech e banche. Le società Star hanno partecipato al rimbalzo ma hanno sofferto di più in chiusura di settimana, mentre le micro caps sono state più defilate. Il contesto resta influenzato da prezzi energetici, politiche monetarie e tensioni sui titoli legati all’IA.

Il FTSE MIB chiude ka settimana in crescita dell’1,94% (+10,14% dall’inizio dell’anno) recuperando dopo le debolezze della scorsa settimana. Nel corso della settimana l’indice ha superato temporaneamente i 50.000 punti (massimo intorno ai 50.145), trainato da sessioni positive a metà settimana, prima del calo dell’1% di venerdì. Hanno pesato le vendite su tech e banche, legate a tensioni globali sull’IA/semiconduttori e al contesto macro (prezzi energetici elevati, timori inflazionistici e geopolitici).

Il FTSE Italia STAR ha registrato una performance settimanale positiva e pari all1% (-1,65% dall’inizio dell’anno). Venerdì l’indice ha subìto un calo marcato, risentendo della rotazione e della debolezza più ampia sui titoli a media capitalizzazione. Nel complesso ha tenuto meglio rispetto a fasi precedenti di sottoperformance relativa rispetto al MIB, ma rimane esposto a volatilità settoriale.⁠

Il FTSE Italia Growth cresce dello 0,53% (+8,53% dall’inizio dell’anno), dopo le scorse settimane chiuse in lieve contrazione. Il segmento delle small/growth resta più selettivo e meno liquido, con performance YTD ancora positive ma con maggiore sensibilità a news idiosincratiche e al risk-off generale.⁠

Titolo migliore della settimana, Stellantis (+15,01%), grazie ai conti del terzo trimestre superiori alle attese degli analisti. La società ha chiuso il trimestre con una perdita netta di 453 milioni di euro, in deciso miglioramento rispetto ai 4,53 miliardi di perdita dello stesso periodo del 2025, confermando inoltre le guidance per l’intero anno. Il mercato ha interpretato positivamente il miglioramento dei risultati e la stabilizzazione delle prospettive, dopo un periodo di debolezza.

Secondo miglior titolo della settimana, Prysmian (+11,58%%), grazie ai risultati del terzo trimestre e dei primi nove mesi del 2026 record. Forte la crescita organica, in particolare nel segmento Electrification (spinto dalla domanda dei data center negli USA), la società ha anche rialzato ulteriormente la guidance 2026 sull’Ebitda adjusted, ora prevista tra 3,08 e 3,13 miliardi di euro, rispetto alla precedente forchetta 2,80-2,90 miliardi.

Medaglia di bronzo per Leonardo (+6,95%), che ha beneficiato della rotazione verso il settore difesa, favorita dalle tensioni geopolitiche. Il 29 ottobre ha guadagnato quasi il 4%, sostenuto anche da notizie

positive sul fronte ordini e dalla solidità del comparto (insieme ad Avio e Fincantieri). Non c’è stata una trimestrale eclatante come per le altre due società, ma il titolo ha tratto vantaggio dal sentiment favorevole verso la difesa e da revisioni/attese positive degli analisti.

Peggiori titolo della settimana Amplifon, che lascia sul campo il 12,60% (solo venerdì il titolo ha chiuso la seduta con un crollo del 14,5%) quale effetto dei risultati inferiori alle attese degli analisti.

I risultati dei primi nove mesi hanno mostrato una crescita organica dei ricavi del 3,6% nel trimestre (sotto le attese del consensus, soprattutto nelle Americhe), un utile netto adjusted in rialzo del 16,9%, ma ricavi complessivi quasi piatti nei nove mesi (+0,9% a cambi costanti). Confermata la guidance 2026, che vede una crescita organica superiore al 3% e un miglioramento dell’Ebitda di circa 100 punti base (il mercato si aspettava un rialzo della guidance).

Secondo peggior titolo Campari (-7,24%), dopo i conti dei primi nove mesi che sono stati complessivamente in linea o leggermente sopra le attese (crescita organica vendite +2,9% nei nove mesi e +3,4% nel trimestre), con conferma della guidance 2026 di circa +3% organico. Gli investitoti hanno però reagito male alla debolezza del Nord America, dove il gruppo prevede ora un lieve calo delle vendite a fine anno. Nonostante la solidità di aperitivi e tequila in Europa, le preoccupazioni sul mercato USA hanno quindi prevalso.⁠

Terzo peggior titolo, Eni (-0,93%), nonostante il rialzo dei prezzi del petrolio e del gas. Nelle settimane precedenti era stato tra i migliori del listino e gli investitori hanno preso beneficio dalla perfomance.

C’è un tema che nei prossimi diciotto-ventiquattro mesi rischia di diventare uno dei principali driver di volatilità sui mercati finanziari europei, eppure resta ancora relativamente sottotraccia rispetto ad altri temi quali l’intelligenza artificiale o le tensioni geopolitiche. Si tratta del cosiddetto “maturity wall”, cioè dell’onda di scadenze del debito societario accumulato negli anni dei tassi bassi e zero.

Tra il 2027 e il 2028 una quota significativa di obbligazioni corporate europee e in misura rilevante americane, dovrà essere rifinanziata. Il problema non è solo quantitativo, ma soprattutto di prezzo. Chi ha emesso a tassi prossimi allo zero o comunque molto contenuti si troverà a rinnovare il debito a costi sensibilmente più alti.

Per capire la portata del fenomeno bisogna tornare indietro di qualche anno. Tra il 2020 e il 2024 le imprese, soprattutto quelle di media e grande dimensione, hanno approfittato di condizioni di

finanziamento eccezionalmente favorevoli. Hanno allungato le scadenze, emesso bond a tassi storicamente bassi e, in molti casi, aumentato la leva finanziaria per finanziare acquisizioni, investimenti o

semplicemente per accumulare liquidità. Quel debito non è sparito, ma è solo stato spostato in avanti. Ora la fattura sta per arrivare.

Il contesto macroeconomico del 2026 sicuramente non aiuta. I rendimenti a lungo termine restano elevati rispetto alla media del decennio precedente. Le banche centrali, dopo aver alzato i tassi per contrastare un’inflazione più sticky del previsto, non sembrano propense ad un rapido ritorno verso livelli molto accomodanti. Il risultato è che il costo marginale del debito per molte società è destinato a salire in modo strutturale. Non si tratta di un aumento temporaneo di pochi punti base, ma di un cambio di regime che può erodere in modo significativo i margini operativi delle imprese più indebitate.

Le conseguenze non saranno uguali per tutti. Le società investment grade con bilanci solidi, flussi di cassa stabili e rating elevati riusciranno quasi certamente a rifinanziarsi, magari a condizioni meno vantaggiose ma comunque sostenibili. Il vero problema riguarda il segmento high yield e le imprese mid-market, specialmente quelle europee operanti in settori ciclici o ad alta intensità di capitale. Per queste realtà il rifinanziamento potrebbe diventare più selettivo, più costoso e, in alcuni casi, semplicemente non disponibile a condizioni accettabili. È qui che si apre lo spazio per un aumento dei default selettivi o, quantomeno, per ristrutturazioni più frequenti.

Sul mercato obbligazionario gli effetti si vedranno soprattutto attraverso gli spread creditizi. Un aumento della percezione di rischio di rifinanziamento tende ad allargare i differenziali di rendimento tra i titoli di Stato e le obbligazioni societarie, in particolare quelle di qualità inferiore. Gli investitori istituzionali, già più cauti dopo gli anni di tassi zero, potrebbero richiedere premi al rischio più elevati proprio sulle scadenze 2027-2029. Questo genererebbe una pressione al ribasso sui prezzi dei bond esistenti e una maggiore volatilità nei fondi obbligazionari corporate.

Le banche europee si trovano in una posizione ambivalente. Da un lato, tassi più alti e curve potenzialmente più ripide sostengono i margini di interesse. Dall’altro, un aumento delle difficoltà di

rifinanziamento delle imprese clienti può tradursi in un incremento degli stock di crediti deteriorati e in maggiori accantonamenti. Le banche più esposte al mid-market e al real estate commerciale saranno le più osservate dagli investitori. Non è uno scenario da crisi sistemica, ma certamente da maggiore selettività del credito e da possibile compressione dei multipli azionari del settore sia per il deterioramento della qualità degli attivi che per la minore crescita degli utili derivante da maggiori oneri finanziari connessi al costo del debito.

Per le azioni il messaggio è chiaro. La qualità del bilancio torna quindi protagonista. Le società con elevata leva finanziaria, scadenze concentrate e limitata capacità di generare cassa libera saranno penalizzate. Al contrario, le imprese con bilanci solidi, bassa necessità di rifinanziamento e pricing power potranno addirittura beneficiare di un ambiente in cui i concorrenti più deboli faticano. Settori come l’immobiliare, alcune utilities, il consumer discretionary e parte dell’industria ciclica appaiono i più esposti. Al contrario, i financials più solidi e le società growth con forti flussi di cassa potrebbero risultare relativamente avvantaggiate.

Dal punto di vista dell’allocazione di portafoglio, questo scenario suggerisce alcune cautele. Sul fronte obbligazionario conviene privilegiare la qualità del credito e, dove possibile, scadenze non troppo

concentrate sul 2027-2028. Una maggiore attenzione alla duration e alla diversificazione settoriale diventa quindi essenziale. Sul fronte azionario, la selezione bottom-up assume un peso maggiore rispetto alle scommesse macro pure. Meglio privilegiare imprese con solidi free cash flow, basso leverage e capacità di autofinanziarsi.

Non bisogna però cadere nell’allarmismo. Il “maturity wall” non è una profezia di collasso. È piuttosto un test di disciplina finanziaria che distinguerà le imprese ben gestite da quelle che hanno abusato del denaro a basso costo. In un contesto di tassi normalizzati, questa selezione naturale può addirittura rafforzare la qualità complessiva del tessuto produttivo europeo nel medio periodo. Chi avrà saputo mantenere bilanci solidi uscirà rafforzato, mentre chi avrà scommesso eccessivamente sulla perpetuazione dei tassi zero dovrà fare i conti con una realtà più severa.

Per l’investitore il tema ha una valenza concreta. Molte PMI, anche se non quotate, dipendono indirettamente dalle condizioni di credito delle banche e dai tassi di mercato. Un inasprimento delle

condizioni di rifinanziamento corporate può tradursi in maggiore cautela degli istituti di credito anche verso la clientela ordinaria. Allo stesso tempo, i risparmiatori che detengono fondi obbligazionari o azioni di banche e società industriali dovrebbero monitorare con attenzione l’evoluzione degli spread e dei tassi di default nei prossimi trimestri.

Il 2027 e il 2028 non saranno anni qualsiasi per il mercato del credito societario. Saranno gli anni in cui il debito contratto a condizioni di favore dovrà fare i conti con un nuovo regime di tassi. Chi saprà anticipare questa dinamica – riducendo l’esposizione alle società più vulnerabili e privilegiando la qualità – avrà maggiori probabilità di navigare la fase con minore volatilità e, magari, cogliendo opportunità selettive. Il “maturity wall” non è un evento improvviso, è un processo già in corso. E, come spesso accade sui mercati, chi lo riconosce in anticipo ha un vantaggio concreto.

Per le banche il “maturity wall” del debito societario non è un evento neutro. Al contrario, rappresenta uno dei principali fattori di rischio e, allo stesso tempo, di opportunità per il settore nei prossimi due anni. L’effetto netto non sarà comunque uniforme, ma dipenderà dalla qualità del portafoglio crediti di ciascuna banca, dalla composizione della clientela (large corporate vs mid-market), dall’esposizione al real estate e dalla capacità di generare margini di interesse in un contesto di tassi ancora elevati.

Il primo e più immediato beneficio deriva dal livello dei tassi. Con i tassi di riferimento della BCE e i rendimenti di mercato strutturalmente più alti rispetto al decennio 2012-2022, le banche continuano a

godere di uno spread fra tassi attivi e passivi favorevole che beneficia il margine di interesse marginale. I prestiti a tasso variabile – ancora rilevanti in Italia e in buona parte dell’Europa continentale – generano ricavi più elevati, mentre il costo della raccolta, se gestito con attenzione, non sale nella stessa proporzione.

Inoltre, quando le imprese devono rifinanziare il debito in scadenza, le banche possono rinegoziare i prestiti a condizioni migliori. Che significa spread più ampi, covenant più stringenti e, in alcuni casi, commissioni di ristrutturazione più generose. Per gli istituti con un forte franchising corporate e una buona capacità di origination, il “maturity wall” può tradursi in un’opportunità di ricavo importante e strategica.

Il vero pericolo sta nel rischio di credito. Una quota non marginale di imprese, soprattutto mid-market e high-yield, si troverà a dover rinnovare debiti contratti a tassi molto più bassi. Se i flussi di cassa non reggono il nuovo costo del denaro, aumenteranno le richieste di ristrutturazione, i covenant breach e, nei casi peggiori, i default.

Le banche europee sono ancora i principali finanziatori delle PMI e delle mid-cap, soprattutto in Italia dove in realtà un vero e proprio mercato azionario delle PMI e small cap non riesce a soddisfare le esigenze di finanziamento. Un deterioramento della qualità del credito si traduce rapidamente in:

 aumento degli stage 2 e stage 3 (secondo IFRS 9);

 maggiori accantonamenti a conto economico;

 pressione sul cost of risk;

 possibile erosione del capitale regolamentare se i RWA (risk-weighted assets) salgono.

In Italia il tema è particolarmente sensibile perché il sistema bancario ha ancora un’esposizione rilevante verso il tessuto produttivo locale, spesso caratterizzato da leve finanziarie più elevate e da una minore capacità di accesso ai mercati obbligazionari internazionali. Settori come l’immobiliare commerciale, alcune componenti del manufacturing e del consumer discretionary appaiono i più esposti.

Ovviamente, non tutte le banche sono uguali. Gli istituti di grandi dimensioni, con portafogli più diversificati, maggiore presenza di large corporate e migliore capacità di syndication, sono relativamente

più protetti. Al contrario, le banche regionali e quelle con forte concentrazione sul mid-market e sul real estate commerciale rischiano di subire un impatto più marcato.

Anche la composizione del funding conta. Le banche che dipendono maggiormente dalla raccolta retail a vista o a breve termine possono beneficiare di un costo della raccolta ancora contenuto, mentre quelle più esposte alla raccolta all’ingrosso potrebbero vedere un rialzo dei costi di funding in parallelo all’aumento degli spread creditizi.

Dal punto di vista azionario, il “maturity wall” introduce una maggiore volatilità nelle stime degli utili. Gli analisti dovranno quindi prestare attenzione non solo al margine di interesse, ma soprattutto all’evoluzione del cost of risk e alla qualità degli attivi. Un aumento degli NPL superiore alle attese può comprimere i multipli P/E e P/BV, soprattutto per le banche percepite come più rischiose.

Allo stesso tempo, le banche che dimostreranno di saper gestire attivamente il portafoglio (attraverso istrutturazioni proattive, cessioni di NPL o rafforzamento delle garanzie) potranno essere premiate dal mercato. In uno scenario di “soft landing” del credito, il settore bancario europeo potrebbe continuare a beneficiare di utili elevati e di generose distribuzioni di capitale (dividendi e buyback). In uno scenario più stressato, invece, la priorità diverrebbe la difesa del capitale.

Le autorità di vigilanza (BCE, Banca d’Italia, EBA) monitorano già da tempo il rischio di rifinanziamento del debito corporate. È probabile che nei prossimi stress test e nelle SREP decision venga data particolare attenzione alla sensibilità dei portafogli creditizi a uno scenario di tassi “higher for longer” combinato con crescita debole. Un eventuale aumento dei requisiti di capitale o di provisioning anticipato rappresenterebbe un ulteriore fattore di pressione.

Per chi investe nel settore bancario, il “maturity wall” rafforza la necessità di una selezione bottom-up. Da questa prospettiva, meglio privilegiare:

 banche con solidi ratio patrimoniali e bassa esposizione ai settori più vulnerabili;

 istituti con buona capacità di generazione di commissioni e diversificazione geografica;

 realtà che hanno già dimostrato di saper gestire proattivamente il credito deteriorato.