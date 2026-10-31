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Halloween, Castelli aperti, Folkstone, street food, taragna e gin: il week-end in provincia

31 ottobre 2026 | 06:20
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di Paolo Ghisleni

Paolo Ghisleni

Halloween, Castelli aperti, Folkstone, street food, taragna e gin: il week-end in provincia

Ecco la panoramica degli eventi promossi in provincia sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre

Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano la sagra della polenta taragna a Spirano, la nuova giornata dei castelli, palazzi e borghi medievali (domenica), i Folkstone al Teatro Filodrammatici di Treviglio, “Treviglio in Gin”, “Alcatraz: The sentence” a Calusco d’Adda e “AgriFest” a Ghisalba.

Da annotare, inoltre, castagnate, la festa d’autunno a Bonate Sotto e a Oltre il Colle, lo street food a Lovere, il tributo agli Ac/Dc a Treviglio, “Halloween a Selvino: il paese delle zucche”, “Halloween in piazza” a Valbrembo e altro ancora.

Ecco la panoramica degli eventi promossi in provincia sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre.

ALBINO

AdmoRun Albino: si corre per regalare una speranza di vita

ALME’

Ad Almè doppio appuntamento con “Castagne arrosto e vin brulè”

ALZANO LOMBARDO

“L’arte fa (del) bene”, ad Alzano mostra del pittore Zaccaria Cremaschi

BOLGARE

A Bolgare nuova edizione del “Gir di casine”

BONATE SOTTO

Festa d’autunno a Bonate Sotto

BOTTANUCO

“Amìs a Teater” a Bottanuco: il programma dell’edizione 2026

BRIGNANO GERA D’ADDA

Nuova giornata dei castelli, palazzi e borghi medievali

CALUSCO D’ADDA

“Ali bergamasche”, a Calusco mostra di gioielli del cielo come il CVV6 Canguro

“Alcatraz: The sentence”, esperienza immersiva a Calusco d’Adda

CARAVAGGIO

“Castagnata & Tombola” a Caravaggio

CARVICO

Teatro a merenda, a Carvico in scena “Avventura di Papera & Coniglio”

CASNIGO

“Corsa dòl Rèmét”, a Casnigo tradizionale gara podistica lungo la mulattiera

CAVERNAGO

Nuova giornata dei castelli, palazzi e borghi medievali

CISERANO

Festa di Halloween a Ciserano

CLUSONE

A Clusone “Zucche in piazza” per Halloween

A Clusone lettura teatrale e musicale “Luca – Rinascita di un Alpino”

DALMINE

A Dalmine teatro per famiglie

FIORANO AL SERIO

“Abbracciati nel Tango”, a Fiorano un viaggio nel tempo

GHISALBA

A Ghisalba due week-end con “AgriFest”

LEFFE

A Leffe in scena “Sertùr per amùr?”

LEVATE

“Castagnata Alpina” a Levate

LOVERE

“Street food da paura Halloween edition” a Lovere

Nascita di un sogno: la collezione Tadini tra passato, presente e futuro

MARTINENGO

Nuova giornata dei castelli, palazzi e borghi medievali

OLTRE IL COLLE

Festa d’autunno a Oltre il Colle

RANICA

“Flea Market Halloween Edition” al Druso

RANZANICO

A Ranzanico tre domeniche con “Castagne non stop”

ROMANO DI LOMBARDIA

Nuova giornata dei castelli, palazzi e borghi medievali

ROVETTA

A Rovetta torna la castagnata

SAN PAOLO D’ARGON

“Concerto della memoria” a San Paolo d’Argon

SAN PELLEGRINO TERME

A San Pellegrino il mercatino “Il bello, il buono, il bio”

SARNICO

A Sarnico incontro con la giornalista e documentarista Simona Duci

SCHILPARIO

A Schilpario pomeriggio fra musica e divertimento

SELVINO

Halloween a Selvino: il paese delle zucche

“Halloween con Berto” a Selvino

SERINA

Castagnata a Serina

SOLZA

Nuova giornata dei castelli, palazzi e borghi medievali

SPIRANO

Sagra della polenta taragna a Spirano: le date dell’edizione 2026

STEZZANO

A Le Due Torri viaggio nel mondo dei dinosauri

A Stezzano pomeriggio di festa per Halloween

TREVIGLIO

Al Filodrammatici concerto dei Folkstone

Al Revel tributo agli Ac/Dc

“Treviglio in Gin”, due serate fra degustazioni e divertimento

VALBONDIONE

“Halloween Día De Muertos” a Valbondione

VALBREMBO

“Halloween in piazza” a Valbrembo

ZOGNO

“Sapori & Cultura” a Zogno, il programma dell’edizione 2026