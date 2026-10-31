Appuntamenti|
Halloween, Castelli aperti, Folkstone, street food, taragna e gin: il week-end in provincia
Ecco la panoramica degli eventi promossi in provincia sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre
Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano la sagra della polenta taragna a Spirano, la nuova giornata dei castelli, palazzi e borghi medievali (domenica), i Folkstone al Teatro Filodrammatici di Treviglio, “Treviglio in Gin”, “Alcatraz: The sentence” a Calusco d’Adda e “AgriFest” a Ghisalba.
Da annotare, inoltre, castagnate, la festa d’autunno a Bonate Sotto e a Oltre il Colle, lo street food a Lovere, il tributo agli Ac/Dc a Treviglio, “Halloween a Selvino: il paese delle zucche”, “Halloween in piazza” a Valbrembo e altro ancora.
Ecco la panoramica degli eventi promossi in provincia sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre.
ALBINO
ALME’
ALZANO LOMBARDO
BOLGARE
BONATE SOTTO
BOTTANUCO
BRIGNANO GERA D’ADDA
CALUSCO D’ADDA
CARAVAGGIO
CARVICO
CASNIGO
CAVERNAGO
CISERANO
CLUSONE
DALMINE
FIORANO AL SERIO
GHISALBA
LEFFE
LEVATE
LOVERE
MARTINENGO
OLTRE IL COLLE
RANICA
RANZANICO
ROMANO DI LOMBARDIA
ROVETTA
SAN PAOLO D’ARGON
SAN PELLEGRINO TERME
SARNICO
SCHILPARIO
SELVINO
SERINA
SOLZA
SPIRANO
STEZZANO
TREVIGLIO
VALBONDIONE
VALBREMBO
ZOGNO