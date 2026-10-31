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Fiera Campionaria, Teatro Donizetti e spettacoli: il week-end in città

31 ottobre 2026 | 06:20
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di Paolo Ghisleni

Paolo Ghisleni

Fiera Campionaria, Teatro Donizetti e spettacoli: il week-end in città

Ecco la panoramica degli eventi promossi in città sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre

Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano la Fiera Campionaria alla Promoberg, “Opera Unplugged” al Teatro Donizetti e “Lo spettacolo maledetto” a Colognola.

Ecco la panoramica degli eventi promossi in città sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre.

BERGAMO

SABATO 31 OTTOBRE

Alla Promoberg torna la Fiera Campionaria

“Opera Unplugged: Alahor in Granata”

“Risolvi il mistero a Palazzo Moroni”

Denia Gavazzeni Mazzola propone “Isora di Provenza” alla Sala Piatti

A Colognola in scena “Lo spettacolo maledetto”

Al Piazzale degli Alpini Halloween tra musica e divertimento

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DOMENICA 1° NOVEMBRE

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