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Fiera Campionaria, Teatro Donizetti e spettacoli: il week-end in città
31 ottobre 2026 | 06:20
Ecco la panoramica degli eventi promossi in città sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre
Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano la Fiera Campionaria alla Promoberg, “Opera Unplugged” al Teatro Donizetti e “Lo spettacolo maledetto” a Colognola.
Ecco la panoramica degli eventi promossi in città sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre.
BERGAMO
SABATO 31 OTTOBRE
DOMENICA 1° NOVEMBRE