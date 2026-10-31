Da Cagliari a Bergamo, a 56 anni scopre di avere una sorella: “Vorrei conoscerla”

“Abito a Bergamo ma sono nata a Cagliari il 3 maggio 1970 da mamma Giuseppina, sempre di Cagliari. Sto facendo un appello a ‘Chi l’ha visto?’ perché quest’estate ho saputo di avere una sorella nata nel dicembre 1973 e la sto cercando. Non voglio stravolgere la sua vita e nemmeno complicarle l’esistenza, ma è giusto che sappia di avere una sorella. L’abbraccio perché la sento nel mio cuore e sento di volerle bene: le mando un abbraccio e un bacio”. Con queste parole Sonia, bergamasca di origini sarde, si è rivolta alla storica trasmissione di RaiTre alla ricerca della sorella di cui fino a pochi mesi fa ignorava l’esistenza.

A rendere possibile questa scoperta è stato un appello lanciato da mamma Giuseppina quasi vent’anni fa attraverso il programma televisivo Rai dedicato alla ricerca di persone scomparse, ai casi di cronaca e ai misteri irrisolti. La donna, che ha avuto una vita complicata, è nata nel 1934 a Villa Sant’Antonio, un piccolo comune in provincia di Oristano, in Sardegna, e poi si è trasferita a Cagliari, dove ha lavorato come domestica e ha conosciuto l’uomo che sarebbe diventato il padre delle sue due figlie. Da ragazza ha dovuto rinunciare alle sue bambine, ma il loro pensiero non l’ha mai abbandonata: simbolicamente le ha portate con sé custodendo con amore le fotografie della primogenita Sonia e le letterine che la bambina le scriveva quando ancora potevano incontrarsi. La sua prima figlia, infatti, era stata affidata a un istituto e la madre, nonostante le difficoltà, andava a trovarla.

Giuseppina, nel corso del tempo ha sempre coltivato il desiderio di riabbracciarle e all’età di 72 anni si è rivolta a “Chi l’ha visto?”. Era fragile e malata, ospite di un istituto dove veniva assistita da una religiosa di nome suor Angela, ma la volontà di compiere un ulteriore tentativo per cercarle ha prevalso. Con l’aiuto di suor Angela, si è rivolta alla trasmissione e il giornalista Franco De Chiara ha raccolto la sua testimonianza: nel marzo 2007 ha fatto un appello in tv ma nessuno aveva risposto.

Suor Angela aveva contattato il programma nella speranza che le figlie, ormai cresciute, potessero sapere quanto la madre desiderasse ritrovarle, ma non arrivarono novità e un anno dopo Giuseppina è morta. A distanza di quasi vent’anni, Sonia ha cominciato a cercare le proprie origini e consultando il sito di “Chi l’ha visto?” ha scoperto che sua madre l’aveva cercata tramite la tv. Nata il 3 maggio 1970 all’ospedale San Giovanni di Dio a Cagliari, oggi ha 56 anni, due figlie e una vita a Bergamo: nei giorni scorsi l’equipe del programma le ha mostrato le immagini di sua mamma e per lei è stata una grande emozione. Il nome di Giuseppina è scritto sui suoi documenti perché la donna – madre nubile – l’aveva riconosciuta.

Nonostante ciò, per dieci anni è cresciuta all’Istituto Sacro Cuore, nel capoluogo sardo, fino a quando dalla Lombardia sono arrivati Pietro e Maria Teresa, una coppia che coltivava il desiderio di diventare genitori. Con loro ha lasciato Cagliari per Bergamo, dove ha cominciato una nuova vita in cui gli anni sono trascorsi serenamente.