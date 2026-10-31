Cava Day, 330 studenti alla scoperta delle cave bergamasche: visite in nove aziende

L’iniziativa di Confindustria Bergamo ha coinvolto sei istituti superiori di città e provincia. Al centro delle visite i processi produttivi, la sostenibilità e le nuove competenze richieste dal settore

Dalle pavimentazioni su cui si cammina ai calcestruzzi con cui si costruisce, passando per asfalti, rivestimenti e prefabbricati: sono i materiali che escono dalle cave bergamasche, e questa mattina, venerdì 30 ottobre, circa 330 studenti e insegnanti sono andati a vederli da vicino. È tornato il Cava Day, l’iniziativa del Gruppo Tecnologie e Materiali per l’Edilizia di Confindustria Bergamo che porta la scuola dentro le imprese del settore.

Sei gli istituti superiori coinvolti, tra città e provincia, nove le realtà estrattive visitate, ciascuna abbinata a una scuola. Gli studenti dell’Istituto Lotto di Trescore Balneario sono stati accolti alla Cava delle Capannelle di Carlo Angelo Bossi, quelli del Fantoni di Clusone alla Cava dell’Isola di Matteo Assolari. Il Quarenghi di Bergamo ha visitato tre aziende: Heidelberg Materials Italia Cementi (Nevio Crose), Nuova Demi (Claudio Doneda) e Vitali Società Benefit (Erica Carsana). Due le tappe per il Cantoni di Treviglio, Imprese Pesenti (Elena Redolfi) e N.C.T. (Giuseppe Bergamini). Il Liceo Manzù di Bergamo è andato da Orobica Inerti (Giulia Stampa), l’Istituto Turoldo di Zogno da Unicalce (Mauro Redaelli).

Lungo il percorso i ragazzi hanno osservato i processi produttivi e scoperto dove finiscono le risorse del territorio: monumenti, edifici civili e industriali, ristrutturazioni, interventi di pregio. La giornata è stata anche un momento di confronto sulle competenze richieste da un comparto in evoluzione, sempre più orientato a sostenibilità ambientale e innovazione tecnologica e digitale.