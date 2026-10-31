Casa di Cura Palazzolo, 25 anni del Cdca. Il direttore Rota: “Fondamentale rete con territorio e famiglie”

Paolo Rota, direttore generale della Casa di Cura Palazzolo

La ricorrenza è stata celebrata venerdì 30 ottobre nel teatro della struttura con il convegno “Pensare, curare! Adolescenza, Dca/Dna, mass-social media”. L’evento è stato occasione di riflessione e confronto scientifico sull’evoluzione dei disturbi e sul loro legame con la rivoluzione digitale e i cambiamenti sociali attuali. Tra gli ospiti anche il vescovo Francesco Beschi

Bergamo: “Io cerco e raccolgo, il rifiuto di tutti gli altri, perché dove altri può giungere, fa assai meglio di quello che io potrei fare, ma dove altri non giunge cerco di fare qualcosa io, così come posso”. Le parole che Don Luigi Palazzolo ha pronunciato alla fine dell’Ottocento, accompagnano il Centro per la Diagnosi e Cura dei Disturbi Alimentari della Casa di Cura Palazzolo da 25 anni. La struttura sanitaria, accreditata e convenzionata con il servizio sanitario nazionale, appartiene alla Congregazione delle Suore delle Poverelle di Bergamo, che il vescovo Francesco Beschi ha definito “sempre presenti nelle frontiere dell’umanità”.

“Quando il Centro è nato, il tema dei disturbi alimentari era ancora poco conosciuto – spiega Paolo Rota direttore generale della Casa di Cura Palazzolo -. È servito coraggio per credere in un approccio innovativo e incentrato sulla persona, capace di guardare oltre la malattia. Da allora abbiamo incontrato numerose persone e famiglie condividendo sofferenze e speranze. Abbiamo compreso che la cura non si esaurisce nelle competenze cliniche ma vive nelle relazioni, nella fiducia e nell’accompagnamento”.

L’anniversario della struttura è stato l’occasione per organizzare il convegno “Pensare, curare! Adolescenza, Dca/Dna, mass-social media”, ospitato dal teatro della struttura e che ha rappresentato un momento di riflessione e confronto scientifico sull’evoluzione dei Dca (Disturbi del comportamento alimentare) / Dna (Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione) e sul loro legame con la rivoluzione digitale e i cambiamenti sociali attuali.

“Viviamo in una società profondamente diversa da quella di 25 anni fa – osserva Rota -. L’influenza dei social media, la pressione delle aspettative, la solitudine, la fatica nella costruzione dell’identità, l’incertezza rispetto al futuro e le nuove forme di disagio stanno assumendo dimensioni sempre più complesse. I disturbi alimentari rappresentano una delle manifestazioni di questo disagio – e continua -. In questo contesto, noi tutti siamo tenuti a chiederci: come possiamo costruire contesti di vita capaci di sostenere i giovani nella loro crescita? Il futuro ci chiede un salto di qualità. Se nei primi 25 anni la sfida è stata costruire competenze e modelli di cura efficaci, nei prossimi 25 anni, la sfida sarà rafforzare alleanze con istituzioni, con il sistema sanitario, con le scuole, con il mondo educativo, con il terzo settore. Le fragilità dei ragazzi non possono essere affrontate da un singolo servizio o da una singola organizzazione: richiedono una responsabilità condivisa, una rete capace di intercettare il disagio, di accompagnare le famiglie e di creare opportunità di prevenzione e di inclusione. Come Casa di Cura Palazzolo, vogliamo continuare ad essere parte attiva di questa rete”.

Sul tema della fragilità è intervenuto anche il vescovo Beschi, richiamando la riflessione di Papa Leone XVI nell’Enciclica Magnifica Humanitas: “La Chiesa ricorda con voce umile ma ferma che la vera realizzazione non nasce dalla rimozione delle fragilità ma da una crescita armoniosa, dove libertà e responsabilità si intrecciano con la cura reciproca, la vera solidarietà e dove il progresso si misura sulla dignità di ciascuno”.

Anche la sindaca di Bergamo, Elena Carnevali, ha richiamato la responsabilità condivisa della comunità educante nei confronti delle nuove generazioni. “Come comunità educante, come società, come amministrazione dobbiamo guardare a queste ragazze e a questi ragazzi. Dobbiamo impegnarci, guardare ai loro sintomi che manifestano smarrimento, chiusura, disorientamento e sfiducia e anziché liquidarli come una debolezza individuale o come limite generazionale, impegnarci in diverse direzioni”.

A livello Regionale, Guido Bertolaso, assessore al welfare di Regione Lombardia, definisce i dati preoccupanti. “Alla fine dello scorso anno, nella nostra Regione erano circa 20 mila le persone a cui è stato diagnosticato un Dna o Dca. La maggior parte sono donne con una prevalenza importante delle categorie giovanili”, spiega.

Numerose le azioni attuate negli anni dalla regione per cercare di far fronte al problema: “La legge regionale n.2 del 23 febbraio 2021 ha permesso di creare una Cabina di Regia, costituita da alcuni fra i migliori tecnici – evidenzia l’assessore -. Inoltre, è stato attivato un servizio epidemiologico che consente di raccogliere dati sui Dna/Dca e monitorare costantemente l’andamento del fenomeno e la Regione ha utilizzato risorse del fondo nazionale per il contrasto ai disturbi dell’alimentazione integrandolo anche con fondi regionali, in modo da dare un contributo anche economico a numerose realtà che operano nell’ambito, tra cui il Centro”. “Con una delibera del giugno 2025 – continua -, la Regione ha costituito formalmente una rete regionale per la prevenzione e la cura dei disturbi dell’alimentazione e ne è stato definito anche l’aspetto procedurale operativo più concreto. Questo ci ha consentito di realizzare strutture residenziali per le persone che soffrono di dca/dna ma i posti ad ora a disposizione sono ancora esigui rispetto all’incidenza del fenomeno nella nostra regione: una situazione da migliorare ma che ci dà l’occasione di collaborare con strutture competenti come il Centro“.

L’assessore ricorda inoltre l’importanza di indirizzare verso strutture specializzate, come il Centro per la Diagnosi e Cura dei Disturbi Alimentari della Casa di Cura Palazzolo, le persone con disturbi dell’alimentazione che si rivolgono inizialmente al pronto soccorso, così da garantire loro un adeguato percorso di cura.

Percorsi di cura personalizzati

Fin dalla sua nascita, il Centro ha adottato un approccio multidisciplinare e integrato che mette al centro la persona nella sua totalità con equipe medico-psichiatriche, psicoterapeuti, dietisti, educatori e figure riabilitative che lavorano insieme per offrire alle pazienti e ai pazienti percorsi personalizzati.

“I disturbi alimentari sono patologie complesse che interessano sia la salute mentale sia la salute organica – dichiara Chiara Cappelletti, medico endocrinologo responsabile del Centro -. È quindi importante che ci siano professionisti che prendono in carico i diversi aspetti della patologia. Parte importante dell’equipe sono anche le famiglie”.

Dello stesso pensiero è Elisabetta Carpi, medico psichiatra del Centro: “Quando possibile cerchiamo di mettere in atto un ricovero breve e intensivo dove si lavora sul comportamento alimentare, sulla ristabilizzazione del peso e dando ai ragazzi degli strumenti funzionali. Una volta raggiunta una situazione di stabilità si continua nel mondo esterno, dove devono poi tornare a vivere. Per noi è molto importante che, quando possibile, i ragazzi possano avere anche durante il ricovero un contatto con l’esterno e con la scuola. Anche per questo è fondamentale creare una rete sul territorio e con la famiglia”.

Nel Centro sono stati inseriti nel corso degli anni anche dei laboratori di esperienza corporea, tra i quali: il cooking lab (pensato come un laboratorio di cucina guidata e di accompagnamento sensoriale al cibo), l’hatha yoga, la pet therapy, il laboratorio di teatro, il laboratorio di fotografia e la danza Fux.

“La danza Fux – spiega Elisa Belotti, educatrice professionale del Centro – è stata ideata da Maria Fux, una ballerina, coreografa e danza-terapeuta argentina. Il suo lavoro parte da una domanda: è possibile guardare il proprio corpo da un’altra prospettiva?”.

La prevenzione

Parallelamente all’attività clinica, l’impegno della Casa di Cura Palazzolo si è concentrato anche sulla prevenzione, messa in atto attraverso le pagine Instagram e Facebook della clinica e il progetto Sc(hi)accia Dca con gli incontri nelle scuole e l’app, lanciata nel 2016 grazie al supporto di Fondazione Vodafone e recentemente rinnovata.

In riferimento agli incontri nelle scuole, Simone Raineri, educatore professionale e coordinatore del Centro, riporta una maggiore conoscenza nei giovani rispetto ai temi dei disturbi del comportamento alimentare negli ultimi anni, ma sottolinea: “più conoscenza non corrisponde a più consapevolezza. L’approccio ai social media dà sicuramente accesso a informazioni sull’argomento, ma è importante che le informazioni a cui hanno accesso i giovani siano corrette”.

Nel corso del convegno, moderato dalla giornalista e conduttrice Alessandra Giavazzi, si sono susseguiti anche gli interventi di Mauro Magatti, sociologo ed economista professore universitario alla facoltà di scienze politiche e sociali università; Luigi Enrico Zappa, medico psichiatra referente Scientifico Supervisore del Centro per la diagnosi e cura dei disturbi alimentari Casa di Cura Palazzolo Cattolica del Sacro Cuore; Laura Rivolta, psicologa psicoterapeuta psicodiagnosta e consulente clinica e ricerca Università degli Studi di Milano Bicocca f.m.b.c. Irccs San Gerardo; Michela Furpi, dietista al Centro per la diagnosi e cura dei disturbi alimentari Casa di Cura Palazzolo; Patrizia Organista, psicologa e psicoterapeuta al Centro per la diagnosi e cura dei disturbi alimentari Casa di Cura Palazzolo; Sara Bertelli, medico psichiatra; Francesco Ghidini, psicologo e psicoterapeuta del Centro per la diagnosi e cura dei disturbi alimentari Casa di Cura Palazzolo Azienda Ospedaliera Asst Santi Paolo e Carlo di Milano; Fabrizio Zucchinali, educatore Centro per la diagnosi e cura dei disturbi alimentari Casa di Cura Palazzolo; Alessandro Chinello, psicoterapeuta Fondazione Maria Bianca Corno; Suor Marilina Monzani, Madre Generale delle Suore delle Poverelle e Paolo Franco, assessore alla casa e all’housing sociale di Regione Lombardia.