Caravaggio, Forza Italia e l’endorsement di Rossoni (Pd) per Baruffi. La dem: “Consiglio una camomilla”

Caravaggio. Galeotto fu l’endorsement. La corsa alle elezioni amministrative della città comincia a entrare nel vivo e, in questa fase, ogni gesto, frase o parola può assumere un significato politico. Soprattutto se a pronunciarla è una persona che potrebbe avere un ruolo da protagonista nella prossima partita elettorale. È il caso di Laura Rossoni, consigliera comunale del Pd a Treviglio e tra i nomi accostati alla possibile candidatura a sindaca del centrosinistra a Caravaggio. Le sue dichiarazioni sulla sanità locale e su Augusto Baruffi, esponente di Forza Italia, sono state interpretate dagli azzurri come un endorsement al loro rappresentante, tanto da spingerli a ringraziarla pubblicamente.

Tutto nasce dalle parole di Rossoni, che aveva indicato in Baruffi una figura qualificata per discutere delle necessità della sanità territoriale. “In questo momento c’è soltanto l’intenzione di parlare di sanità locale. Augusto è la persona giusta, che non solo ha fatto molto da presidente di Anni Sereni, ma che sa cosa manca e cosa serve per migliorare l’offerta dei servizi pubblici”, aveva dichiarato la consigliera, riferendosi all’esponente azzurro, già presidente di Anni Sereni e attuale responsabile regionale delle politiche sociali di Forza Italia.

Le dichiarazioni si inseriscono nel confronto sulla sanità pubblica promosso dall’associazione Fare Meglio, di cui Rossoni fa parte e che ha portato sul territorio Andrea Crisanti per un approfondimento sui servizi sanitari. La consigliera ha rivendicato proprio la volontà di mantenere il confronto aperto a esponenti di diversi schieramenti: “Sulla salute dei cittadini non faccio calcoli di schieramento: il confronto con chi conosce i servizi e sa cosa manca è un valore, da qualunque parte arrivi. Il mio unico obiettivo è il bene del territorio, e continuerò a lavorare così”.

Un apprezzamento che Augusto Corsi, commissario di Forza Italia a Treviglio, e Daniel Facchinetti, capogruppo azzurro a Caravaggio, hanno trasformato in un caso politico. In un comunicato congiunto hanno parlato di “importante endorsement” a un esponente del loro partito, ringraziando Rossoni per le parole spese nei confronti di Baruffi. Nella nota viene annunciato, inoltre, che quest’ultimo darà il proprio contributo alle prossime elezioni amministrative di Treviglio e Caravaggio, insieme alla squadra di Forza Italia.

Nel comunicato i due esponenti hanno anche rivolto a Rossoni gli auguri per la sua candidatura a sindaca di Caravaggio, dando per acquisita una possibilità che il centrosinistra, almeno fino ad ora, non ha ancora ufficializzato. Corsi e Facchinetti hanno ricordato poi che Baruffi è stato indicato alla presidenza di Anni Sereni dal sindaco di Caravaggio Claudio Bolandrini, con il sostegno della maggioranza di centrodestra trevigliese.

Gli azzurri hanno quindi ribadito che “Forza Italia sarà il pilastro del centrodestra”. Una posizione accompagnata da un messaggio rivolto anche agli alleati: “Lavoreremo da protagonisti per la vittoria del centrodestra nella Bassa Bergamasca, come alternativa al centrosinistra, non certo come stampella”.

La replica di Rossoni non si è fatta attendere. La consigliera ha ringraziato Forza Italia per gli auguri, ma ha subito precisato: “Non sono la candidata sindaca del centrosinistra a Caravaggio”. Il gruppo, ha spiegato, è ancora impegnato nella definizione del programma, mentre la scelta del candidato arriverà soltanto in un secondo momento. “Sarà un nome unitario, scelto insieme”, ha assicurato.