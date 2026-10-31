Cancro colorato, a Casirate arrivano i platani-clone resistenti al fungo

Il Comune sceglie il Platanor Vallis Clausa per sostituire gli esemplari malati e completare il filare di viale Arzago. In programma un nuovo viale alberato lungo la ciclabile per Treviglio e interventi sul verde per 70mila euro

Casirate d’Adda. Platani selezionati per resistere al cancro colorato, nuove alberature lungo la ciclabile per Treviglio e un piano per aumentare il verde urbano. Il Comune punta a rinnovare il patrimonio arboreo partendo da viale Arzago, dove i controlli fitosanitari hanno individuato un esemplare colpito dalla malattia causata dal fungo Ceratocystis platani.

“Abbiamo concentrato le verifiche sugli alberi che presentavano segni di disseccamento – spiega il sindaco Mario Donadoni – o che erano stati danneggiati dai recenti temporali. Gli accertamenti hanno evidenziato che i platani colpiti dal maltempo erano in salute, mentre l’unico esemplare disseccato è risultato malato”.

I controlli sono stati estesi a campione anche ad altre piante della zona. La presenza del fungo impone particolare cautela nella gestione degli esemplari infetti, dalla rimozione allo smaltimento del materiale vegetale, per evitare ulteriori diffusioni della malattia.

Per sostituire le piante rimosse e completare il filare di viale Arzago, l’amministrazione ha scelto il Platanor Vallis Clausa, un clone ottenuto in Francia dall’incrocio tra platano americano e platano orientale. Selezionato attraverso un programma di ricerca dell’istituto francese Inra, oggi Inrae, si distingue per la resistenza al cancro colorato, la crescita vigorosa e la capacità di sviluppare una chioma ampia, caratteristiche che lo rendono adatto anche ai viali cittadini.

“Abbiamo scelto questa varietà – prosegue il primo cittadino – per sostituire gli esemplari rimossi e completare il filare. Si tratta di un clone brevettato, selezionato per la sua resistenza al cancro colorato. Una soluzione che consente anche di ridurre le problematiche legate ai danni del vento e alle possibili compromissioni del fusto”.

Il piano di riqualificazione interesserà anche altre zone del paese. La piantumazione più rilevante riguarderà il lato sud della ciclabile per Treviglio, nel tratto dell’ex strada provinciale, dove è prevista la realizzazione di un nuovo viale alberato con essenze miste di prima grandezza. Gli interventi coinvolgeranno anche i giardini comunali, viale Alpini, viale Rimembranze e via Massimo D’Azeglio, con manutenzioni straordinarie e opere di messa in sicurezza delle alberature esistenti per un investimento complessivo di circa 70mila euro.