Bianchi, adottata la variante: in arrivo un bike park, nuovi parcheggi, rotatoria e aree verdi. Spazio anche a logistica e commercio

La Giunta ha adottato la modifica al piano attuativo presentata dalla società: il comparto viene suddiviso in tre lotti, con una superficie commerciale fino a 1.500 metri quadrati e la possibilità di insediare attività logistiche. Previsti anche interventi pubblici per oltre un milione di euro

Treviglio. Un nuovo bike park con un anello ciclabile di 333 metri, quasi 6mila metri quadrati di verde pubblico aggiuntivo, parcheggi ridisegnati e nuove possibilità di sviluppo per le attività produttive, logistiche e commerciali. Sono alcuni degli interventi previsti dalla variante al Piano attuativo dell’Ambito 9 Bianchi, adottata dalla Giunta comunale. La proposta, presentata da F.I.V. Fabbrica Italiana Velocipedi Edoardo Bianchi Spa, ridisegna l’organizzazione del comparto senza aumentare la capacità edificatoria complessiva, ma modificando la distribuzione delle funzioni e incrementando le dotazioni pubbliche.

La modifica suddivide l’area in tre lotti distinti. Il primo, identificato con la lettera A, resta destinato alla produzione e allo stabilimento Bianchi. Il lotto B potrà ospitare attività produttive e logistiche, anche per conto di soggetti terzi, con una superficie operativa inferiore a 30mila metri quadrati. Il lotto C sarà invece destinato a una media struttura di vendita, con una superficie di vendita fino a 1.500 metri quadrati. Si tratta delle funzioni ammesse dalla variante urbanistica, che non comportano automaticamente l’insediamento di nuovi operatori o attività già individuate.

La superficie lorda complessiva resta invariata a 49.291,75 metri quadrati. Di questi, 47.791,75 sono destinati alle funzioni produttive e logistiche e 1.500 alla componente commerciale. Rispetto alla situazione esistente, la variante contempla un ampliamento complessivo di 10.252,07 metri quadrati, senza modificare il tetto edificatorio già previsto dal piano attuativo. La riorganizzazione interessa anche le aree per servizi pubblici, che passano dai 13.608,71 metri quadrati del piano precedente a 19.725,58, con un incremento di oltre 6.100 metri quadrati, pari a circa il 45%. La dotazione supera inoltre il minimo richiesto di 11.058,35 metri quadrati. Considerando anche le opere viarie di comparto, la superficie destinata alla cessione o all’asservimento pubblico supera i 20.226 metri quadrati.

Una parte rilevante dell’intervento riguarda il verde pubblico, che passa da 5.877,64 a 11.817,60 metri quadrati: quasi 6mila metri quadrati in più a disposizione della collettività. All’interno di questo sistema troverà spazio il nuovo bike park, collocato lungo la strada provinciale e collegato alla rete ciclopedonale esistente. Il progetto prevede un’area attrezzata di circa 4.161 metri quadrati, con un anello ciclabile asfaltato lungo 333,35 metri, sedute, rastrelliere, fontanelle, zone d’ombra, una tribuna inerbita e un’area giochi con moduli inclusivi. Il percorso sarà in continuità con la pista ciclabile di via Bergamo e con i collegamenti verso la città e Castel Rozzone, in prospettiva anche della futura ciclovia Milano-Monaco.

La variante ridisegna inoltre gli spazi esterni e i parcheggi, prevedendo il trasferimento delle aree di sosta a sud e la realizzazione di un viale alberato a tutela del contesto della chiesa del Sacro Cuore, nella frazione Battaglie. Sono previsti anche un parcheggio privato per i mezzi pesanti e spazi di sosta privati a uso pubblico. Il progetto contempla un accesso dedicato al Museo Storico Bianchi, separato da quello dello stabilimento, e una nuova area commerciale all’ingresso del comparto. Tra le opere viarie figura la realizzazione di una rotatoria sulla strada provinciale, all’innesto con via Bergamo.

Il quadro economico della variante quantifica in 3.231.103,42 euro il beneficio complessivo stimato per il Comune, con un incremento di 300.269,50 euro rispetto a quanto previsto dal precedente Piano attuativo. Gli standard qualitativi ammontano complessivamente a 1.518.132,18 euro e comprendono anche la riqualificazione già completata dello stadio Zanconti, con il rifacimento del campo, l’impianto di illuminazione e il pozzo irriguo. Per queste opere sono stati certificati lavori per 704.585,60 euro, a fronte del milione inizialmente previsto. La quota residua è stata destinata al bike park. Il valore di quest’ultimo, insieme a quello dei terreni verdi integrativi ceduti al Comune, raggiunge 632.534,38 euro. A questa somma si aggiunge un versamento diretto di 70mila euro, che l’amministrazione destinerà alla manutenzione degli impianti sportivi cittadini. La società si farà inoltre carico delle opere di urbanizzazione interne ed esterne, il cui importo complessivo è stato aggiornato a 1.090.708,98 euro, oltre alla nuova rotatoria, stimata in 299.715,11 euro.

La convenzione integrativa stabilisce anche le tempistiche per la realizzazione degli interventi: 36 mesi dalla sottoscrizione per la rotatoria, il parcheggio privato per i mezzi pesanti e quello a uso pubblico; 12 mesi per il bike park. Il versamento dei 70mila euro dovrà invece avvenire entro 30 giorni dalla richiesta del Comune e comunque non oltre il 31 gennaio 2027. Sono previste inoltre misure per favorire, in caso di nuove assunzioni, la priorità ai residenti di Treviglio e la collaborazione con istituti scolastici, percorsi Its e Ifts.

“La storia di Bianchi – ha dichiarato il sindaco Juri Imeri – è fortemente legata a quella di Treviglio e questa proposta ne è ulteriore testimonianza. Dopo l’importante intervento di rigenerazione urbana già realizzato, con l’adozione di questa variante si avvia l’iter per completare il comparto con la creazione di un bike park capace di valorizzare l’area verde tra la provinciale e l’azienda e di implementare le aree verdi del Comune con una struttura che promuove e sostiene la mobilità dolce. Ci troviamo di fronte a un progetto d’eccellenza che unisce l’innovazione industriale e la tenuta occupazionale alla qualità urbana e alla sostenibilità ambientale. La collaborazione positiva tra il settore pubblico e la grande dote di intrapresa privata – conclude – dimostra ancora una volta quanto Treviglio sia una città capace di attrarre investimenti che generano valore condiviso per la comunità. Ringrazio la famiglia Grimaldi per l’attenzione rinnovata alla città e al territorio”.