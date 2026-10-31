Atalanta, guarda Vavassori: protagonista con il Palermo capolista in Serie B

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Il classe 2005 è stato mandato in prestito in rosanero. Il suo allenatore Filippo Inzaghi ha fissato per lui la quota di 15 gol: è già a quota 5, con 3 assist

Il suo allenatore Filippo Inzaghi ha previsto per lui una stagione da 15 gol: Dominic Vavassori è sulla strada giusta, visto che ad un terzo di stagione è già a quota 5 reti con 3 assist. Il talento classe 2005 di proprietà dell’Atalanta sta brillando in Serie B con la maglia del Palermo, dopo aver iniziato la sua stagione agli ordini di Maurizio Sarri in ritiro e raccogliendo anche presenze nelle amichevoli.

La scelta presa dalla società è stata quella di mandarlo in prestito per permettergli di fare esperienza e continuare una crescita iniziata grazie a due stagioni con l’Under 23 da 24 gol e 9 assist in Serie C, che ha seguito l’ottimo rendimento anche a livello giovanile tra Under 17 e Primavera. Un prodotto di Zingonia (arrivato a 12 anni dopo l’esperienza alla Tritium) che vive un’ascesa per la prima volta fuori dalla comfort zone, in un club ambizioso come il Palermo di proprietà del City Group.

Vavassori si è inserito in una rosa iper competitiva e colma di giocatori che per la Serie B sono un lusso, soprattutto sulle ali e in attacco: da Strefezza a Johsen passando per Gyasi e Palumbo, senza dimenticare Pojhanpalo e Gabrielloni. Ma il ventunenne bergamasco è il più insostituibile di tutti, visto che in tutta la squadra solo Tommaso Augello ha giocato più minuti di lui.

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La fiducia di mister Inzaghi è stata evidente sin da subito: titolare in Coppa Italia contro il Lecce, Dominic è andato subito in gol, finendo per essere sempre presente in tutte le 11 partite, in 8 casi nella formazione titolare partendo dalla fascia destra del 4-2-3-1, ma in alcune occasioni spostandosi anche centralmente o sulla sinistra, mostrandosi in grado di essere un giocatore versatile e capace di incidere in più di una posizione di partenza.

Gioca con il numero 9, ma illumina come un 10 ed è già diventato un punto di riferimento, tanto che si parla addirittura degli occhi di Roberto Mancini anche su di lui in prospettiva presente e futura. Pur portandosi dentro le origini polacche e brasiliane di mamma e papà (e soprattutto la Polonia si è interessata a lui negli anni scorsi), Vavassori ha scelto di vestire la maglia azzurra dell’Italia e nell’ultimo biennio ha completato un’escalation di primissimo piano: Under 20, Under 21 e lo scorso maggio anche la nazionale maggiore nel gruppone di Silvio Baldini, pur non riuscendo a collezionare nemmeno una panchina ma partecipando agli allenamenti.