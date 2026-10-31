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Altri due anziani truffati: “Suo figlio arrestato per rapina, servono soldi per liberarlo”

31 ottobre 2026 | 10:40
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di Redazione

Redazione

Altri due anziani truffati: &#8220;Suo figlio arrestato per rapina, servono soldi per liberarlo&#8221;

La Stazione dei Carabinieri di Sovere lancia un appello alla cittadinanza: non esiste alcuna cauzione per la scarcerazione e i militari non chiedono mai denaro o beni a domicilio

La Stazione dei Carabinieri di Sovere lancia un appello alla cittadinanza dopo che due residenti sono stati vittime di una truffa telefonica. I malviventi hanno contattato le vittime fingendosi militari dell’Arma e raccontando che il figlio era stato arrestato per rapina, pretendendo denaro in contanti per la sua liberazione.

Sotto shock per la notizia, i cittadini sono purtroppo caduti nel raggiro consegnando i soldi. È successo venerdì 30 ottobre a Endine Gaiano. L’Arma ricorda con forza che in Italia non esiste alcuna cauzione per la scarcerazione e che i Carabinieri non chiedono mai denaro o beni a domicilio.

In caso di chiamate sospette, l’invito è di interrompere subito la conversazione e contattare immediatamente il 112 o la caserma di Sovere.