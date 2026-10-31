Al Serassi concerto per i 75 anni dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Villa d’Almè

La sezione di Villa d’Almè dell’Associazione Nazionale Carabinieri festeggia il 75° anniversario di fondazione. Per celebrare questo importante traguardo, invita tutti a un concerto che si terrà sabato 7 novembre alle 20.30 al Teatro Serassi di Villa d’Almè. La serata vedrà protagonista la Fanfara del III Reggimento Carabinieri Lombardia, storico e rinomato complesso musicale militare.

L’iniziativa, a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili, è realizzata con il patrocinio e il contributo dei Comuni di Almè, Villa d’Almè e Sorisole, e con il patrocinio del Comune di Ponteranica.

Valentina Ceruti, sindaca di Villa d’Almè, fa gli onori di casa: “L’Associazione Nazionale Carabinieri è una presenza fondamentale sul nostro territorio e svolge un’attività molto importante per il Comune. I suoi volontari sono sempre disponibili a dare supporto sia nella gestione degli eventi sia a livello viabilistico, dando un aiuto prezioso all’amministrazione. Penso che avere la fanfara sia il modo migliore per festeggiare questa ricorrenza e siamo orgogliosi di ospitare il concerto a Villa d’Almè”.

Il sindaco di Almè, Massimo Bandera, osserva: “L’Associazione Nazionale Carabinieri è una risorsa preziosa per i nostri territori. Abbiamo un’ottima collaborazione sia con i suoi volontari sia con l’Arma dei Carabinieri, che ci auguriamo possa insediarsi al più presto nella nuova sede della caserma a Villa d’Almè mentre al momento sono ospitati in una sede provvisoria a Sorisole. Quando avverrà il trasferimento, potranno contare su spazi che ne supportino al meglio l’operatività. Colgo l’occasione per esprimere la gratitudine nei loro confronti per il servizio che svolgono ogni giorno”.

Anche Stefano Vivi, sindaco di Sorisole, si unisce agli accorati ringraziamenti: “L’Associazione Nazionale Carabinieri è una realtà fondamentale sul territorio sia per i valori che incarna sia per gli importanti servizi che eroga, a cominciare da quelli per la viabilità. L’Arma dei Carabinieri, istituzione amatissima dai cittadini, rappresenta lo Stato ed è motivo d’orgoglio per il nostro Paese. Siamo sempre stati vicini a entrambi e, per questo, abbiamo dato loro la struttura che stanno adoperando in attesa di poter contare sulla nuova caserma a Villa d’Almè”.