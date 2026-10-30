Zandobbio, Trescore e Luzzana: si rompe una tubazione, disagi per l’acqua fino alle 22

Le criticità interessano l’intero Comune di Zandobbio e alcune aree di Trescore Balneario, in particolare le località Colle Pineta e Vallesse, e di Luzzana, nelle vie Valle dell’Acqua, Belvedere e Ciclamini. Il personale di Uniacque è intervenuto sul posto dal primo pomeriggio per riparare la tubazione e ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile. Secondo le previsioni della società, il ritorno alla normale erogazione è atteso indicativamente intorno alle 22. Una volta ripristinato il servizio, nelle zone interessate potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua.