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YourButler24, accoglienza e assistenza con la mobilità elettrica: a Roma e Milano un nuovo servizio con cashback

30 ottobre 2026 | 11:45
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di Redazione

Redazione

YourButler24, accoglienza e assistenza con la mobilità elettrica: a Roma e Milano un nuovo servizio con cashback

Il progetto YourButler24 nasce in Italia e guarda all’Europa, offre al cliente una prestazione a costo zero, mettendo a disposizione un butler, vero e proprio assistente personale con i guanti bianchi, dotato di una microcar elettrica che orienta e accompagna viaggiatori e residenti

Bergamo. Dallo scorso mese di maggio a Roma e da settembre a Milano è attivo un nuovo servizio di accoglienza e assistenza che promuove la micromobilità elettrica urbana. Il progetto YourButler24 nasce in Italia e guarda all’Europa, offre al cliente una prestazione a costo zero, mettendo a disposizione un butler, vero e proprio assistente personale con i guanti bianchi, dotato di una microcar elettrica che orienta e accompagna viaggiatori e residenti, promuovendo i vantaggi della mobilità sostenibile.

Attualmente sono impiegate 25 microcar, che dall’avvio hanno servito oltre 2.000 persone, con più di 1.200 corse e circa 5mila km percorsi: il tutto progettato per il massimo comfort della persona e per la sua sicurezza, garantendo puntualità e disponibilità H24. Attraverso un sistema di cashback, che genera un Mobility Eco Bonus, permette di utilizzare l’intero importo anticipato per l’acquisto di prodotti elettrici e relativi servizi di manutenzione.

“Abbiamo definito un business model scalabile e costituito una apposita rete d’impresa nella quale ciascun partner potrà accrescere la propria capacità innovativa e competitività, dando vita a una Eco Membership, con cui mettere a disposizione servizi, agevolazioni o vantaggi green generando cross-selling reciproco” afferma Massimiliano Pontillo, Presidente YourButler24.

Massimiliano Pontillo

In questa prima fase pilota, il servizio è stato riservato ai clienti di Terravision, tramite il TerraFast Priority, dove può essere opzionato in due slot, di 30 o 60 minuti.
Da metà novembre è previsto l’avvio dell’espansione in differenti ambiti di intervento: le aziende, come benefit per dipendenti e clienti in ambito di welfare; le amministrazioni pubbliche, a supporto di iniziative istituzionali o sociali, per le categorie deboli; e la cittadinanza (singoli e famiglie) per gestire al meglio le molteplici esigenze quotidiane, dai figli alla spesa.

Ma lo sviluppo vede anche l’approdo nelle altre 7 città italiane selezionate dalla Missione UE ‘100 climate neutral e smart cities’.
“L’elettrificazione dei trasporti pubblici e privati, è per noi una direttrice fondamentale per garantire minori emissioni e una migliore qualità dell’aria nelle nostre città. Soluzioni e servizi innovativi come questo rappresentano sicuramente contributi interessanti nell’ambito della mobilità sostenibile, soprattutto per l’ultimo miglio, valutando come possano integrarsi negli obiettivi di sviluppo urbano e climatico”, commenta Anna Lisa Boni, Assessora alla transizione ecologica del Comune di Bologna e Coordinatrice italiana del progetto UE.

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L’iniziativa si inserisce nel percorso di rigenerazione urbana quale leva per migliorare la vivibilità delle città, con l’obiettivo di mitigare l’impatto ambientale verso una sostenibilità e benessere più diffusi.
“Promuovere la micromobilità elettrica equivale a far vivere un’esperienza autentica e ad affermare valori ispirati alla tutela dell’ambiente, offrendo un’occasione per riscoprire il piacere di muoversi in modo consapevole e rispettoso del pianeta” – dichiara Giovanni Fabi, Presidente Terravision Electric.
E si ispira al progetto Ecosistema Futuro di ASviS (di cui YB24 è promotore), che mette al centro del dibattito italiano i diritti delle generazioni future, e la loro formazione.
Proprio riconoscendo un valore fondamentale a quest’ultima, è stata costituita la Butler Academy con l’obiettivo di favorire una originale figura professionale con competenze trasversali, assicurando un elevato standard di qualità.
“La trasformazione della mobilità attuale verso la sostenibilità è in atto – afferma Enrico Giovannini, Direttore scientifico ASviS – anche grazie alla rapida innovazione tecnologica, che però va utilizzata per sviluppare nuovi servizi in grado di migliorare la qualità della vita delle persone”.

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