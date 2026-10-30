Torna Bergamo Jazz, Lovano: “Tra i protagonisti Roberto Gatto, Joshua Redman e Trovesi”

Gianluigi Trovesi - Gianni Coscia (foto Roberto Cifarelli)

“La nuova edizione del festival, fedele alla sua vocazione internazionale, aprirà una finestra su un composito universo espressivo che continua a mostrarsi vitale nel suo essere ideale punto d’incontro tra musiche e culture diverse, tra tradizione e modernità, tra passato, presente e futuro”. Così il presidente della Fondazione Teatro Donizetti, Giorgio Berta, evidenzia i tratti distintivi del Bergamo Jazz, che proporrà un ricco programma di appuntamenti dal 18 al 21 marzo.

L’iniziativa, organizzata da Fondazione Teatro Donizetti con il sostegno di Comune di Bergamo, MiC-Ministero della Cultura e di sponsor privati, richiama ogni anno un pubblico numeroso. Giunta alla 48esima edizione, proporrà concerti al Teatro Donizetti, al Teatro Sociale e in altri luoghi della città, che ancora una volta si animerà dei mille suoni di una musica ricca di contenuti.

Il direttore artistico, per la quarta volta, è il maestro Joe Lovano, che annuncia il titolo e la prima parte dei concerti dell’edizione 2027 del Festival: “Reflections & Projections”, dal significato profondo ed evocativo. “Crescere ed evolversi nell’Arte di Vivere significa arricchire continuamente il bagaglio di conoscenze, esperienze e consapevolezza, dando forma a ciò che siamo. È su questo patrimonio, che si consolida nel tempo, che costruiamo il nostro cammino: sono le radici da cui partire per immaginare il futuro e affrontarlo con una comprensione sempre più profonda di noi stessi e del mondo” – osserva il celebre sassofonista americano.

“I musicisti jazz che fanno della creatività la propria essenza dedicano una vita intera alla ricerca e all’esplorazione, intrecciando melodia, armonia e ritmo per dare voce a nuove storie musicali, frutto dell’ispirazione e, a loro volta, capaci di generarla. Ripensando al percorso compiuto e al mio contributo alla storia di Bergamo Jazz, trovo nuova ispirazione nel presentare gli artisti di questa edizione: musicisti che incarnano e vivono pienamente l’Arte dell’Improvvisazione. Reflections & Projections non è uno slogan ma una Way of Life” – aggiunge Joe Lovano.

Il vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Bergamo, Sergio Gandi, afferma: “Il Bergamo Jazz è un fiore all’occhiello della nostra città. È un festival internazionale che non si contraddistingue solamente per l’altissima qualità, ma anche per la capacità di attrarre un pubblico numerosissimo al punto che spesso si fatica a trovare posto nei concerti se non si prenota con anticipo. Un’altra caratteristica di pregio consiste nella sua trasversalità: è una manifestazione diffusa che vede protagonisti diversi luoghi di Bergamo e nel tempo ha costruito un fortissimo legame con la comunità”.

Giorgio Berta, presidente della Fondazione Teatro Donizetti, evidenzia: “Il ricco programma che viene presentato oggi (giovedì 29 ottobre, ndr) è il frutto di un lavoro durato tutto l’anno. Non è facile trovare gli artisti e avere la loro disponibilità a esibirsi, ma grazie alla credibilità del direttore artistico Joe Lovano affiancato da Roberto Valentino e da tutte le persone dello staff ogni volta vengono raggiunti importanti risultati, pertanto ringrazio tutti per l’impegno profuso. In modo particolare, hanno un ruolo strategico le relazioni strette con le altre istituzioni culturali cittadine, espressione della volontà di fare sistema per la comunità”.

Dello stesso avviso il direttore generale della Fondazione Teatro Donizetti, Massimo Boffelli, che annota: “Il Bergamo Jazz è uno dei nostri festival internazionali insieme al Donizetti Opera Festival. Giunto alla 48esima edizione, vanta una lunga storia: è una delle rassegne jazzistiche più longeve nel panorama nazionale e il direttore artistico Joe Lovano ne incarna perfettamente lo spirito. Il programma racchiude le diverse anime e generazioni del jazz, coinvolgendo giovani talenti e musicisti affermati. Proponendo numerosi appuntamenti, inonderà la città attraendo sia molti cittadini sia turisti, perché il nostro territorio ha sviluppato notevolmente la dimensione turistica”.

Immancabilmente fedele all’innata visione internazionale del Festival, l’edizione 2027 di Bergamo Jazz sarà quindi una finestra aperta su un composito universo espressivo che continua a mostrarsi vitale nel suo essere ideale punto di incontro tra musiche e culture diverse, tra tradizione e modernità, tra passato, presente e futuro.

Mentre sono in via di definizione numerose iniziative realizzate in collaborazione con altrettante realtà del territorio, tra le quali gli incontri con le scuole affidati ai docenti del CDpM e la sezione “Scintille di Jazz”, curata da Tino Tracanna e dedicata ai giovani talenti, il cartellone dei concerti al Teatro Donizetti e al Teatro Sociale è già ultimato nei dettagli, così da poter dare avvio alla campagna abbonamenti e alla vendita dei biglietti. I vecchi abbonati potranno infatti procedere al rinnovo dal 2 al 19 dicembre 2026 (cambio posto dal 7 al 9 gennaio 2027), con diritto di prelazione per i concerti al Sociale. I nuovi abbonamenti saranno quindi disponibili dal 13 gennaio 2027 con possibilità di acquisto anche dei biglietti del Sociale, mentre i biglietti per le singole serate al Donizetti saranno in vendita dal 27 gennaio.

Jazz al Donizetti

Venerdì 19 marzo, la prima delle tre serate in abbonamento al Teatro Donizetti, tutte con inizio alle 20.30, amatissime sia dai bergamaschi sia da chi proviene da ogni parte d’Italia e da oltre confine, sarà aperta da un progetto speciale ideato appositamente per Bergamo Jazz 2027 dal batterista Roberto Gatto: un omaggio a Elvin Jones, nel centenario della nascita di uno dei giganti del drumming jazzistico. Nell’occasione, il musicista romano, veterano di infinite battaglie a suon di piatti e tamburi, avrà a disposizione una batteria appartenuta allo stesso illustre collega di strumento e sarà coadiuvato dal sassofonista spagnolo Javier Vercher e dal contrabbassista americano Doug Weiss.

A seguire, il pubblico del Donizetti saluterà il ritorno a Bergamo Jazz, dopo 13 anni, di una delle star del sassofono contemporaneo, Joshua Redman. Accanto a lui ci saranno il pianista Paul Cornish, il contrabbassista Philip Norris e il batterista Nazir Ebo, componenti di un quartetto ben coeso attorno al sax dell’autorevole leader, capace di virtuosismi mai fini a se stessi, sempre al servizio di un disegno espressivo compiuto.

Una primizia sarà anche il gruppo allestito da Ralph Alessi, uno dei trombettisti oggi più in vista e nome di punta della scuderia ECM, nonché autore di una musica che sposa rigore, lirismo e comunicativa. Al suo fianco, in apertura della serata di sabato 20 marzo, figureranno il pianista tedesco Florian Weber, il contrabbassista John Hébert e il batterista Jim Black, tutti musicisti di vasta esperienza e ampie vedute.

Il testimone passerà quindi a un paladino di quello spiritual jazz che coniuga in modo trascinante le radici più autentiche della musica afroamericana con spinte innovative: il sassofonista Isaiah Collier. Originario di Chicago, cresciuto nel South Side della Windy City assorbendo tutto ciò che c’era da assorbire in fatto di black music, Isaiah Collier è artefice di una personale sintesi di jazz, funk, soul, hip hop e altro, fondendo influenze che vanno da John Coltrane a Sun Ra, da Roland Kirk ad Albert Ayler, da Pharoah Sanders all’Art Ensemble of Chicago, da Gil Scott-Heron a J Dilla.

Domenica 21, l’ultima serata nel principale teatro cittadino avrà come filo rosso il pianoforte nelle sue declinazioni africane e caraibiche. Sul palcoscenico del Donizetti saliranno infatti prima il sudafricano Nduduzo Makhathini, alla sua prima apparizione a Bergamo Jazz, e poi il cubano Gonzalo Rubalcaba, che del Festival è stato già più volte gradito ospite in contesti diversi.

Il primo, che si ascolterà in trio con Dalisu Ndlazi al contrabbasso e Lukmil Pérez alla batteria, propone una musica in cui si combinano spiritualità africana, improvvisazione e sonorità contemporanee, dando vita a un linguaggio proiettato verso il futuro e al tempo stesso ricco di un bagaglio culturale testimone di antiche tradizioni.

Gonzalo Rubalcaba, ponendo il sigillo finale a Bergamo Jazz 2027, presenterà il suo sentito omaggio a Pino Daniele, progetto candidato ai Latin Grammy Awards, coadiuvato da un gruppo di musicisti che hanno fatto propria la poetica del grande cantautore partenopeo. Insieme a Rubalcaba ci saranno infatti la cantante Maria Pia De Vito, già Direttrice Artistica di Bergamo Jazz dal 2020 al 2023, il sassofonista tenore Daniele Sepe, il chitarrista Giovanni Francesca, il bassista Aldo Vigorito, il batterista Claudio Romano e il percussionista Giovanni Imparato. E se Pino Daniele ha avuto frequentazioni nel corso della sua carriera tutt’altro che sporadiche con il jazz, ora è proprio il mondo della musica di filiazione afroamericana a rendergli doveroso tributo.

Jazz al Sociale

Anche nel 2027 saranno due gli appuntamenti, entrambi fuori abbonamento, al Teatro Sociale di Città Alta, il primo dei quali, la sera di giovedì 18 marzo (ore 20.30), vedrà in apertura l’inossidabile coppia formata da Gianluigi Trovesi, il più internazionale dei jazzisti orobici, e dal fisarmonicista Gianni Coscia, che con il sassofonista e clarinettista di Nembro condivide da lungo tempo una felice collaborazione nel solco del connubio tra colto e popolare. Trovesi e Coscia faranno ascoltare i brani del loro nuovo album targato ECM, Borsalino, in uscita in concomitanza con Bergamo Jazz 2027, il quinto registrato per la prestigiosa etichetta tedesca dopo In cerca di cibo, Round About Weill, Frère Jacques – Round About Offenbach e La misteriosa musica della Regina Loana, tutti dischi dalle precise connotazioni progettuali. In Borsalino a far da trait d’union è proprio il mitico cappello, scelto come titolo emblematico sia per la valenza iconica del marchio, sia per il legame con Alessandria, città natale di Coscia. Su tutto, il carisma e l’estro di due “grandi vecchi” della musica che possono permettersi anche divagazioni ironiche e autoironiche, sempre con gusto e facendo ricorso a una naturale musicalità.

La stessa sera, sempre in tema di una musica che si nutre di tante musiche, sarà di scena uno dei gruppi italiani che in fatto di originalità non teme rivali: Guano Padano. Sotto un’insegna che rivela ironicamente, ma con affetto, l’appartenenza geografica dei suoi componenti, si celano il chitarrista Alessandro “Asso” Stefana, il bassista Danilo Gallo e il batterista Zeno De Rossi, musicisti dal variegato curriculum nel mondo del jazz, della canzone d’autore e della sperimentazione più audace. Il trio festeggia nel 2027 il traguardo dei vent’anni di attività allargandosi per l’occasione al sassofonista e clarinettista americano Chris Speed, altro solista di valore. Jazz, surf rock, blues, folk, psichedelia, noise music, film music, con un forte richiamo all’immaginario del western all’italiana, sono gli ingredienti di un mix sonoro che col tempo si è evoluto, affinato, restando comunque sempre fedele a una concezione visionaria, personalissima, della musica.

Domenica 21 (ore 17) i riflettori saranno invece tutti puntati sulla Artchipel Orchestra e sul suo progetto dedicato a una delle figure più geniali e iconiche del Novecento musicale, Frank Zappa. La formazione di 22 elementi diretta dal batterista Ferdinando Faraò è una delle realtà italiane più premiate, avendo vinto per quattro volte (2012, 2017, 2022, 2025) il referendum “Top Jazz” della rivista Musica Jazz come “Miglior gruppo italiano dell’anno”. L’orchestra ha costruito la propria identità alternando brani originali a progetti monografici di riarrangiamento, dedicati in particolar modo al jazz-rock britannico degli anni Settanta. Nel caso del progetto dedicato a Frank Zappa – di cui Musica Jazz pubblicherà a inizio anno un CD con una precedente registrazione dal vivo – l’Artchipel Orchestra riprende brani epocali come “King Kong”, “The Grand Wazoo”, “Blessed Relief”, “St. Alfonzo’s Pancake Breakfast”, “Inca Roads” e altri ancora: gli arrangiamenti non si limitano a riproporre il materiale zappiano, ma ne esplorano le potenzialità nascoste, fondendo ironia, energia ritmica e ricchezza timbrica in una nuova prospettiva orchestrale.

Come accennato, il programma di Bergamo Jazz 2027 sarà completato da appuntamenti ospitati, anche la mattina e fino a tarda sera, in altri teatri, musei e locali, portando la musica jazz a contatto con il tessuto cittadino, contagiandolo con il suo spirito di avventura e con il suo messaggio universale di pace e di dialogo.

Un messaggio più che mai attuale e necessario in tempi complessi come quelli che stiamo vivendo. Anche in questo il jazz è una Way of Life.

Fondazione Teatro Donizetti e Bergamo Jazz Festival ringraziano: MiC – Ministero della Cultura, Regione Lombardia (partner istituzionali); Allianz (Main Partner); Intesa Sanpaolo (special partner sezione Scintille di Jazz); SIAD, Fondazione Cariplo, KPMG (partner); Studio Toffoletto De Luca Tamajo, Studio Avvocato Vincenzo Coppola (sponsor); Claypaky e ATB (sponsor tecnici); Hotel Cappello d’Oro (hospitality partner); NT Next (communication partner).

Bergamo Jazz Festival è socio di I-Jazz, del cui consiglio direttivo è parte, e aderisce alla rete di festival ecosostenibili Jazz Takes The Green e a Federazione Il Jazz Italiano.

Un ringraziamento speciale a tutti coloro che sostengono l’attività della Fondazione Teatro Donizetti tramite Art Bonus

A2A · ATB Mobilità · Camera di Commercio Bergamo · SACBO · Uniacque

e agli Ambasciatori di Donizetti.

Rinnovo abbonamenti e prelazione concerti al Teatro Sociale

Dal 2 al 19 dicembre 2026

Cambio posto

Dal 7 al 9 gennaio 2027

Nuovi abbonamenti e biglietti concerti al Teatro Sociale

Dal 13 gennaio 2027

Biglietti singole serate al Teatro Donizetti

Dal 27 gennaio 2027

Prezzi abbonamenti e biglietti

Abbonamenti alle 3 serate al Teatro Donizetti: da 43 a 101 euro, ridotti da 34 a 81 euro

Biglietti concerti al Teatro Donizetti: da 19 a 45 euro, ridotti da 15 a 36 euro

Concerto al Teatro Sociale del 18 marzo: biglietto intero 25 euro, ridotto 20 euro

Concerto al Teatro Sociale del 21 marzo: biglietto intero 20 euro, ridotto 16 euro

La riduzione per biglietti e abbonamenti al Teatro Donizetti è valida per i giovani under 30 e i possessori di Disability Card.

La riduzione sui biglietti per i concerti fuori abbonamento è valida per i giovani under 30, gli abbonati ai concerti al Teatro Donizetti e i soci CDpM aps.

Informazioni biglietteria