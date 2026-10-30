Si amplia il polo commerciale “diffuso” di via Bergamo: arriva Tigotà

Treviglio. L’insegna di Tigotà campeggia da qualche giorno sulla facciata del capannone di via Bergamo che fino al trasferimento in un nuovo edificio, a pochi metri di distanza, ospitava il punto vendita Lidl. Da giovedì 5 novembre lo stabile accoglierà la nuova sede della catena specializzata nei prodotti per la cura della casa e della persona. Un ulteriore tassello nel polo commerciale “diffuso” che si è sviluppato lungo uno dei principali assi di collegamento della città.

Il negozio occuperà una superficie di 843 metri quadrati. L’autorizzazione rilasciata dal Comune riguarda Gottardo Spa, società proprietaria del marchio Tigotà, e prevede 823 metri quadrati destinati al settore non alimentare e 20 al settore alimentare. L’area ospita già diverse insegne della grande distribuzione: lungo via Bergamo si trovano infatti Italmark, Lidl ed Eurospin, mentre nella vicina via Padova è presente Md, attualmente interessato da lavori di manutenzione interna.

Il sindaco Juri Imeri sottolinea come “l’asse Treviglio-Bergamo e le vie di collegamento sono da sempre, nella storia, vie commerciali. La riqualificazione dell’area ex Enel ha determinato nuovi spazi, insieme a Porta Nord con il nuovo quartiere residenziale e le attività”.