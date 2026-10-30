Serie B Basket, il play biancoverde Lorenzo Pollini è l’Mvp del mese di ottobre

Treviglio . È Lorenzo Pollini ad aggiudicarsi il premio di Mvp “Samuel Dilas” powered by Fratelli Beretta del mese di ottobre in Serie B Old Wild West. Il play biancoverde classe 2006 è stato votato nel sondaggio promosso sulla pagina instagram di LNP con il 40% dei voti, superando la concorrenza di Fabrizio Piccone (Orzinuovi), Yancarlos Rodriguez (Virtus Roma) e Matteo Da Ros (Brescia). Premio di notevole prestigio per lui, data la giovane età e le poche partite disputate con la casacca trevigliese.

Nativo di Desenzano del Garda, Pollini ha cominciato nel minibasket della NBB di Padenghe sul Garda, per poi crescere nelle giovanili della Leonessa Brescia, una delle società storiche del panorama cestistico nazionale. In biancazzurro percorre tutte le tappe dei campionati d’eccellenza e nel biennio 2023/2025 è impegnato sia in Under 19 sia in Serie C con Ospitaletto. A 18 anni arrivano anche l’esordio in Lega Basket con Varese e i primi punti realizzati con Napoli. L’anno scorso, alla prima stagione in Serie B con la canotta della Virtus Imola, viaggia a 10,2 punti in 25’ di media a partita. Viene anche inserito nella “long list” dei 32 giocatori Under 22 di Serie B dal CT della Nazionale Luca Banchi.