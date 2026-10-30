Serate Musicali a Palazzo Terzi, premiati cinque giovani musicisti del Conservatorio Donizetti

Da sinistra: Sam Cerritelli, Giulio Terzi, Davide Perniceni, Raffaele Mezzanotti, Michela Podera, Giorgia Tornatore, Letizia Barzaghi, Daniela Giordano

Consegnate le due borse di studio “Giuseppe e Pietro Terzi”, da 400 e 600 euro, agli artisti che si sono distinti nella sezione Giovani Artisti

Bergamo. Cinque giovani musicisti del Conservatorio Gaetano Donizetti di Bergamo sono i vincitori delle due borse di studio assegnate nell’ambito della seconda edizione delle Serate Musicali a Palazzo Terzi, la rassegna che dal 15 giugno all’11 ottobre ha portato la musica nelle sale storiche della dimora nobiliare di Città Alta. La cerimonia di premiazione si è svolta nella mattina di venerdì 30 ottobre nella Sala Fellegara del Conservatorio: ad aggiudicarsi il riconoscimento da 400 euro sono stati la flautista Michela Podera e il chitarrista Raffaele Mezzanotti, protagonisti del concerto del 12 settembre intitolato “Bach and the 20th Century”. La borsa di studio da 600 euro è andata invece a Giorgia Tornatore, Letizia Barzaghi ed Elisabetta Nessi, tre giovani cantanti che si erano esibite in “Voices of Poetry” il 4 ottobre.

A guidare la scelta non è stata soltanto la qualità delle esecuzioni, ma anche la capacità di costruire un programma coerente con il tema scelto per questa edizione, “Il futuro è barocco”. “La commissione – spiega il direttore artistico Davide Perniceni – ha voluto valutare sia la performance a Palazzo Terzi sia l’originalità delle proposte musicali e il loro legame con il tema centrale della seconda edizione: il dialogo tra il Barocco e il futuro. Nel caso delle tre cantanti, in particolare, è stata apprezzata la scelta di un programma articolato in diverse aree cameristiche, unite da un filo conduttore e accompagnate al pianoforte da Marco Regazzi. Il loro programma è stato originalissimo – continua -, considerando che si tratta di interpreti giovanissime, con livelli ed esperienze differenti e all’inizio del proprio percorso di studio. Siamo contenti che i giovani siano il motore trainante della rassegna”.

La premiazione è stata anche l’occasione per tracciare un bilancio dell’edizione 2026, che, secondo i dati illustrati dalla direzione artistica, ha registrato una crescita significativa rispetto al debutto dello scorso anno. C’è stato infatti un incremento del 35% dei biglietti. Particolarmente positiva la risposta del pubblico alla sezione dedicata ai giovani: i concerti hanno registrato una media di circa 60 spettatori ciascuno. Un risultato raggiunto nonostante un appuntamento in meno rispetto alla prima edizione, con un aumento complessivo di biglietti e presenze.

La rassegna ha coinvolto musicisti italiani e bergamaschi, ma anche artisti provenienti dall’estero (tra cui francesi, tedeschi e polacchi) che hanno rappresentato circa il 20% dei partecipanti. Significativo per Bergamo, che può offrire anche ai turisti stranieri un evento culturale capace di arricchire la loro esperienza, in una celebrazione di bellezza, arte e cultura. Un risultato che si lega alla scelta di fare di Palazzo Terzi non soltanto la cornice dei concerti, ma uno spazio da aprire alla città. “Abbiamo deciso di utilizzare uno spazio privato, le sale storiche di Palazzo Terzi, per dare un’identità a questo luogo e renderlo accessibile al pubblico attraverso momenti di convivialità, concerti e visite – spiega Perniceni -. È stato bello vedere il contatto umano tra musicisti e pubblico. Il coinvolgimento degli artisti è stato molto apprezzato e siamo orgogliosi di farlo in un palazzo che è un simbolo per la città e per la musica”.

La collaborazione con il Conservatorio e con il Politecnico delle Arti di Bergamo è stata al centro dell’intervento della direttrice Daniela Giordano, che definisce la rassegna come un’esperienza importante per gli studenti, capaci di confrontarsi con un pubblico numeroso e appassionato. “È una manifestazione molto originale, per i temi scelti e per il modo in cui il Barocco viene messo in relazione con il futuro – sottolinea -. Ringrazio Davide Perniceni, direttore artistico delle Serate Musicali a Palazzo Terzi; Giulio Terzi, direttore artistico e presidente dell’associazione Giulio Terzi e il professor Sam Cerritelli, delegato del Conservatorio per i premi e le borse di studio e componente della giuria che ha valutato gli studenti nelle audizioni svolte tra giovedì e venerdì, insieme a Perniceni e a Terzi”.

A chiudere gli interventi è stato proprio Giulio Terzi, presidente dell’Associazione per Palazzo Terzi Ets, che ha ringraziato i musicisti per aver saputo unire preparazione professionale e capacità di esibirsi in una situazione particolare, con il pubblico a distanza ravvicinata. Un ringraziamento è andato anche a Giordano, per il sostegno che ha permesso alla manifestazione di coinvolgere privati e istituzioni: “Auguro a tutti i musicisti che questa sia stata un’esperienza capace di lasciare qualcosa, dal punto di vista artistico ma soprattutto umano”.