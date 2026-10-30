Scomparso da martedì, si cerca Elio: il telefono agganciato a una cella di Gromo

Elio Speziale

Gromo. Tra i boschi dell’Alta Val Seriana si cerca Elio Speziale, 69 anni, domiciliato a Bergamo. Di lui non si hanno notizie dal pomeriggio di martedì 27 ottobre. Tra le ipotesi al vaglio, quella che si sia smarrito o abbia avuto un malore durante un’escursione.

A far scattare l’allarme sono stati i familiari, preoccupati perché da un paio di giorni non riuscivano a mettersi in contatto con lui. Alle 8,05 di martedì le telecamere del varco di via Corridoni, a Bergamo, hanno ripreso la sua Vespa Piaggio 300 grigio scuro mentre imboccava la strada per la Val Seriana. Indossava pantaloni neri e una giacca antivento chiara. In spalla aveva uno zaino da escursionismo, dal quale spuntavano i bastoncini da trekking. Tutto lascia pensare a un’uscita in montagna, ma non è chiaro quale fosse la sua destinazione. “È un appassionato – spiega la nipote Francesca -. Da quando è in pensione è solito dedicarsi a camminate talvolta anche piuttosto lunghe. Aveva detto che sarebbe uscito per un’escursione, senza però specificare dove fosse diretto. Era abituato a muoversi da solo”.

Elio Speziale