Val Seriana|
Scomparso da martedì, si cerca Elio: il telefono agganciato a una cella di Gromo
L’uomo, appassionato di escursioni, si sarebbe allontanato da solo per una camminata senza indicare la destinazione. A dare l’allarme i familiari: la sua moto ritrovata a Valgoglio
Gromo. Tra i boschi dell’Alta Val Seriana si cerca Elio Speziale, 69 anni, domiciliato a Bergamo. Di lui non si hanno notizie dal pomeriggio di martedì 27 ottobre. Tra le ipotesi al vaglio, quella che si sia smarrito o abbia avuto un malore durante un’escursione.
A far scattare l’allarme sono stati i familiari, preoccupati perché da un paio di giorni non riuscivano a mettersi in contatto con lui. Alle 8,05 di martedì le telecamere del varco di via Corridoni, a Bergamo, hanno ripreso la sua Vespa Piaggio 300 grigio scuro mentre imboccava la strada per la Val Seriana. Indossava pantaloni neri e una giacca antivento chiara. In spalla aveva uno zaino da escursionismo, dal quale spuntavano i bastoncini da trekking. Tutto lascia pensare a un’uscita in montagna, ma non è chiaro quale fosse la sua destinazione. “È un appassionato – spiega la nipote Francesca -. Da quando è in pensione è solito dedicarsi a camminate talvolta anche piuttosto lunghe. Aveva detto che sarebbe uscito per un’escursione, senza però specificare dove fosse diretto. Era abituato a muoversi da solo”.
Dopo aver provato invano a contattarlo, giovedì 29 ottobre il fratello Bruno e la nipote hanno raggiunto la sua abitazione, trovandola vuota. In garage c’era la Mercedes Classe B, ma mancava la Vespa. Nel pomeriggio Bruno ha presentato denuncia di scomparsa in Questura. Il cellulare risultava spento e le verifiche sulla geolocalizzazione non hanno dato esito, così come quelle negli ospedali della provincia. Il primo riscontro è arrivato però dai dati del telefono: alle 2,10 della notte tra martedì e mercoledì il dispositivo ha agganciato una cella nella zona di via Oneta, a Gromo. È proprio da qui che venerdì sono partite le ricerche: in mattinata la moto dell’uomo è stata ritrovata a Valgoglio.