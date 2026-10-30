Sciopero generale a Bergamo, in piazza 4.500 persone: controlli su oltre 300 manifestanti

Due manifestazioni, un presidio studentesco e un corteo sindacale, si sono svolti senza incidenti. Tre persone sono state accompagnate negli uffici di polizia per accertamenti

Sono state circa 4.500 le persone che nella giornata dello sciopero generale nazionale hanno partecipato alle due manifestazioni organizzate a Bergamo, dove le iniziative si sono svolte regolarmente e senza particolari criticità sul fronte dell’ordine pubblico.

Per garantire la sicurezza dei partecipanti e della cittadinanza, la Questura ha predisposto un articolato dispositivo di ordine pubblico in occasione degli appuntamenti promossi dal movimento studentesco O.S.A. e dalla sigla sindacale U.S.B., quest’ultima promotrice del corteo legato allo sciopero generale.

Il piano di sicurezza, definito nell’ambito del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura, ha coinvolto Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale. Le forze dell’ordine hanno seguito lo svolgimento delle iniziative, mantenendo il controllo della situazione e gestendo anche le variazioni dei percorsi richieste dagli organizzatori, valutate e autorizzate tempestivamente dalla Questura.

Nel corso dei servizi sono state controllate oltre 300 persone. Tre di queste sono state accompagnate negli uffici di polizia, dove sono attualmente in corso gli accertamenti per definire le rispettive posizioni.