Scarcerato, ma resta socialmente pericoloso: sorveglianza speciale con braccialetto elettronico

Il provvedimento riguarda un cinquantaduenne di origini straniere, attualmente detenuto, già destinatario dell’avviso orale e del foglio di via obbligatorio emessi dal Questore di Bergamo. L’uomo è noto alle forze dell’ordine per la commissione di diversi reati, prevalentemente in ambito familiare, in un quadro aggravato dall’abuso di alcol.

La sorveglianza speciale rappresenta uno strumento di prevenzione volto a contenere la pericolosità sociale del destinatario e a ridurre il rischio di nuove condotte illecite. Il provvedimento impone specifici obblighi e divieti, tra cui il rispetto di determinate fasce orarie per l’allontanamento dall’abitazione, l’attivazione nella ricerca di un lavoro, il divieto di detenere o portare armi e di partecipare a pubbliche riunioni.

Particolare rilievo assume la tutela delle persone offese: anche dopo la scarcerazione, l’uomo non potrà avvicinarle e sarà sottoposto a controllo mediante braccialetto elettronico. È stata inoltre prevista la partecipazione a un percorso di recupero, nell’ambito delle finalità di reinserimento e prevenzione della recidiva.