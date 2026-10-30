Il provvedimento|
Scarcerato, ma resta socialmente pericoloso: sorveglianza speciale con braccialetto elettronico
Destinatario della misura un cinquantaduenne di origini straniere: prevista anche la partecipazione a un percorso di recupero
La Polizia di Stato di Bergamo rafforza gli strumenti di prevenzione nei confronti di un uomo ritenuto socialmente pericoloso: il Tribunale ha accolto la proposta di sorveglianza speciale avanzata dal Questore, disponendo un articolato sistema di prescrizioni che resterà in vigore anche dopo la sua scarcerazione, tra cui il divieto di avvicinamento alle persone offese con controllo tramite braccialetto elettronico.
Il provvedimento riguarda un cinquantaduenne di origini straniere, attualmente detenuto, già destinatario dell’avviso orale e del foglio di via obbligatorio emessi dal Questore di Bergamo. L’uomo è noto alle forze dell’ordine per la commissione di diversi reati, prevalentemente in ambito familiare, in un quadro aggravato dall’abuso di alcol.
La sorveglianza speciale rappresenta uno strumento di prevenzione volto a contenere la pericolosità sociale del destinatario e a ridurre il rischio di nuove condotte illecite. Il provvedimento impone specifici obblighi e divieti, tra cui il rispetto di determinate fasce orarie per l’allontanamento dall’abitazione, l’attivazione nella ricerca di un lavoro, il divieto di detenere o portare armi e di partecipare a pubbliche riunioni.
Particolare rilievo assume la tutela delle persone offese: anche dopo la scarcerazione, l’uomo non potrà avvicinarle e sarà sottoposto a controllo mediante braccialetto elettronico. È stata inoltre prevista la partecipazione a un percorso di recupero, nell’ambito delle finalità di reinserimento e prevenzione della recidiva.
La violazione delle prescrizioni potrà comportare ulteriori conseguenze penali, fino all’arresto nei casi previsti dalla legge. Il rispetto degli obblighi sarà verificato dalle forze di polizia.