“Ruralia racconta”: a Osio Sotto il ponte tra passato e presente come risorsa della comunità

Le vecchie storie raccontate nella stalla, i grandi film sul mondo contadino, un cortometraggio sul lavoro nelle filande. È parte del programma di “Ruralia racconta. Il passato torna in scena”, rassegna di appuntamenti – sostenuta da Fondazione della Comunità Bergamasca e con il contributo della Provincia di Bergamo – che fino al 27 novembre 2026 anima e valorizza le attività del Museo Ruralia di Osio Sotto. Dove ad essere protagonisti non sono solo oggetti della tradizione (soprattutto attrezzi dei mestieri otto-novecenteschi), ma la comunità di Osio Sotto, invitata ad interagire con il patrimonio esposto creando così un ponte tra passato e presente.

La rassegna nasce, appunto, dalla natura stessa di Ruralia: non esattamente un museo etnografico che punti a raccontare la storia bergamasca nel suo insieme. Piuttosto, un museo di comunità: focus circoscritto è Osio Sotto, obiettivo chiaro custodire la memoria di come si svolgeva qui la vita negli ultimi secoli, in particolare la tradizione delle sue botteghe artigiane e dei suoi mestieri. A partire da questa consapevolezza, lo sguardo si allarga poi al più ampio contesto bergamasco in cui era inserita, e si pone in dialogo con i visitatori e con altre tradizioni. “ ‘Ruralia racconta’ si articola in sette appuntamenti che puntano a fare del museo un luogo vivo, in cui il passato del paese torna a parlare al presente – spiega Walter Spelgatti, direttore del museo Ruralia e ideatore della rassegna – L’idea da cui siamo partiti è che Ruralia non debba essere soltanto uno spazio che raccoglie oggetti – doni della comunità (di chi i mestieri li esercitava davvero) alla comunità: con il teatro e il cinema apriamo finestre che rendono viva la collezione e gli spazi del museo”.

Il primo appuntamento, venerdì 9 ottobre, ha avuto come titolo “Gh’éra öna ólta. Storie della veglia di stalla“, a cura di Laboratorio Teatro Officina. In scena i racconti che si ascoltavano di sera, al rientro dai campi, nelle stalle, il luogo più caldo delle cascine. Storie spesso di paura, con protagoniste streghe, presenze misteriose, figure di paese avvolte nella leggenda. “La sala era piena e mi ha colpito vedere presenti persone di età molto diverse tra loro – commenta Spelgatti – Gli anziani hanno ritrovato esperienze vissute direttamente, i più giovani hanno scoperto un modo diverso di raccontare, e sono rimasti affascinati da storie anche un po’ bizzarre. Il risultato più bello è proprio che una stessa esperienza viene recepita in modo diverso da ognuno“.

Il calendario alterna proiezioni e narrazioni, sempre alle 20.30 (dalle 20 possibilità di visitare il museo): venerdì 16 e giovedì 22 ottobre le due parti del film ‘Novecento’, di Bernardo Bertolucci; sabato 7 novembre lo spettacolo ‘Echi di paese’ a cura di Diego Ghenzi; venerdì 13 novembre la proiezione del film ‘L’albero degli zoccoli’ di Ermanno Olmi; venerdì 20 novembre il racconto ‘Parole della terra. Storie di pani, campi coltivati e tradizioni antiche’ a cura di Camilla Corridori. La chiusura, venerdì 27 novembre, è affidata a ‘La settimana di Chiara Brenna’ di Giorgio Pelloni: il cortometraggio, andato in onda in prima visione sulla Rai nel 1982, è girato in parte alla Rasica (zona di Osio Sotto caratterizzata dalla presenza della filanda), racconta il lavoro nelle filande e allarga lo sguardo al passato industriale della bergamasca. “Al termine della rassegna proseguiremo con nuove iniziative per conoscere e provare i mestieri artigiani di una volta, conferenze di storia e appuntamenti dedicati all’arte – conclude Spelgatti -, sempre per mantenere viva la storia di Osio Sotto e aiutare le generazioni a riconoscersi in questa comunità.”

Nato nel 2024 per volontà del Comune di Osio Sotto, il Museo Ruralia (in via Torquato Tasso) è mantenuto vivo dai volontari dell’Associazione Culturale ‘Territorio e Civiltà dei Mestieri’. Al piano terra sono ricostruite le botteghe artigiane, dal fabbro al ramaio, con gli attrezzi a disposizione di chi vuole provarli. Al piano superiore due corridoi paralleli mettono a confronto la grande storia, dalla metà dell’Ottocento al Novecento, con le vicende del paese negli stessi anni. È aperto tutte le domeniche dalle 15 alle 18, con ingresso libero e gratuito.