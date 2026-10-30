Prelievi sospetti, la Polizia segue due giovani: avevano 83 bancomat diversi, arrestati

Bergamo. Hanno cercato di disfarsi di 25 carte di pagamento nascondendole nel cestino del bagno di un bar, avvolte nella carta utilizzata per asciugarsi le mani. Un tentativo che non è sfuggito agli agenti della Polizia di Stato e che ha portato all’arresto di due ventenni, un cittadino peruviano e un italiano, entrambi classe 2006 e residenti a Milano. L’episodio è avvenuto il 26 ottobre in un locale della zona del Sentierone Bergamo, al termine di un’attività di osservazione della Squadra Mobile.

Tutto era iniziato poco prima, quando gli investigatori, impegnati in un servizio di prevenzione e contrasto dei reati predatori, avevano notato i due giovani seduti all’esterno di un bar di via Camozzi. I ragazzi osservavano con insistenza l’ingresso di una filiale bancaria e consultavano frequentemente i telefoni cellulari.

A insospettire ulteriormente gli operatori sono stati i movimenti del cittadino peruviano, che in due occasioni si è alzato dal tavolo per entrare in banca, tirandosi il cappuccio del giubbotto sulla testa. Durante il secondo accesso, un investigatore lo ha seguito all’interno della filiale, sorprendendolo mentre effettuava un prelievo di denaro utilizzando una carta di pagamento.

Terminata l’operazione, il giovane è tornato dal complice e insieme i due si sono spostati in un altro bar, nella zona del Sentierone. Gli agenti, che non avevano mai perso di vista i loro movimenti, hanno quindi organizzato un controllo con il supporto delle Volanti.

È stato proprio in quel momento che il ragazzo peruviano ha tentato di liberarsi delle 25 carte, dirigendosi rapidamente verso il bagno del locale alla vista dei poliziotti in divisa. Le ha avvolte nella carta per asciugarsi le mani e le ha gettate nel cestino accanto al lavandino, ma gli operatori hanno recuperato immediatamente tutto il materiale. Gli accertamenti e le successive perquisizioni hanno portato all’arresto di entrambi i giovani.

Le verifiche sono proseguite anche a Milano, nell’abitazione del cittadino peruviano, dove gli investigatori hanno trovato altre 58 carte di debito intestate a persone diverse dagli indagati. Il totale degli strumenti di pagamento sequestrati è così salito a 83.