Oltre 300 studenti davanti alla stazione, autorizzato anche il corteo: “Questo governo ha previsto per noi un futuro di miseria”

“Questo governo ha scritto per noi un futuro di miseria, precarietà e sfruttamento”. È una denuncia, ma anche il grido che attraversa piazzale Marconi, davanti alla stazione ferroviaria di Bergamo, dove dalle 9 del mattino oltre 300 studenti si sono radunati per portare la protesta fuori dalle scuole e trasformarla in una mobilitazione più ampia. Musica, megafono, striscioni e cartelli accompagnano una manifestazione che guarda anche al mondo del lavoro e mette insieme il disagio di una generazione che non si sente ascoltata e la contestazione delle politiche del governo.

Al centro della protesta ci sono il diritto a trasporti accessibili, il carovita, i tagli all’istruzione e un modello di scuola che, secondo gli organizzatori, starebbe sacrificando il pensiero critico in favore di una formazione orientata allo sfruttamento e alla militarizzazione. Una mobilitazione che arriva nonostante il divieto della Questura al corteo, disposto per ragioni di ordine pubblico e per il timore di possibili infiltrazioni di gruppi violenti. Una decisione che gli studenti contestano apertamente: “Contro il loro divieto noi diamo un segnale comunque”.

La piazza racconta la rabbia attraverso parole scritte su cartelli e striscioni. “Crollano i soffitti, crolla la vostra credibilità”, recita uno degli slogan, con un riferimento diretto alle condizioni degli edifici scolastici. “Governo Meloni ci toglie il futuro, saremo noi la vostra opposizione” e “Cacciamo il governo dei fascisti guerrafondai” sono invece le frasi che chiamano direttamente in causa l’esecutivo. A riassumere le rivendicazioni sul fronte scolastico è un lungo striscione, una decina di metri, con una richiesta semplice e perentoria: “Pretendiamo una scuola migliore”.

Al centro della piazza una ragazza prende la parola al megafono e attacca duramente il governo: “Siamo contro questo governo guerrafondaio di fascisti. Questo governo ha scritto per noi un futuro di miseria, precarietà e sfruttamento”. Nel mirino finisce anche il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. “Vogliono una formazione tutta per lo sfruttamento”, afferma durante il suo intervento.

Uno striscione sposta il confronto dal terreno dell’ordine pubblico a quello delle responsabilità politiche: “C’è davvero più violenza in piazza che nella coscienza di chi comanda?”. Una domanda che resta sospesa sopra piazzale Marconi e che dà il senso di una mobilitazione che non rivendica soltanto una scuola migliore, ma il diritto di una generazione a immaginare e costruire un futuro diverso da quello che oggi sente di avere davanti.

Gli slogan chiamano in causa anche il ministro dei Trasporti Matteo Salvini e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Più volte dalla piazza si leva la parola “Corteo”, scandita dai ragazzi per ribadire la volontà di non fermare la mobilitazione davanti al divieto imposto dalla Questura: nel corso della mattinata, però, da via Noli arriva l’ok alla sfilata per le vie cittadine, partita attorno alle 9.45 con destinazione Malpensata. Una volta arrivati qui, gli studenti, nel frattempo leggermente aumentati come numero, si sono fermati nel piazzale dinanzi al Parco Olmi, dove i rappresentanti delle varie scuole cittadine, hanno intonato, a turno, discorsi.