L’Atalanta non sa più vincere: squadra aggrappata a De Ketelaere, Rowe ancora bocciato

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La Dea non sa più vincere e torna da Firenze con un pareggio che pare più un brodino che altro. La formazione nerazzurra è scesa in Toscana con l’obiettivo di portare a casa i tre punti, ma anche questa volta è mancata la continuità.

Con la difesa ancora in emergenza, ci si mette subito la sfortuna visto che dopo nemmeno 2 minuti Kristensen si infortuna, dentro Scalvini. È un primo tempo abbastanza equilibrato, senza molti sussulti e per la maggior parte caratterizzato da errori da entrambe le parti. Un Cdk in gran spolvero fa vedere qualche ottima giocata e sul finire della prima frazione porta in vantaggio i nostri. E il raddoppio sembra cosa fatta su colpo di testa di Krstovic ma De Gea è spettacolare.

Il riposo arriva provvidenziale per riordinare le idee e dare fiato ai nerazzurri. Anche qualche minuto in più visto che La Penna si fa male e viene sostituito dal quarto uomo.

Alla ripresa sono i viola che ripartono forte, soprattutto con Mastantuono, davvero un gran giocatore. E gli uomini di Vanoli ribaltano la partita anche con un po’ di fortuna soprattutto sulla rete del vantaggio. Bisogna riprendersi e così dentro Rowe e Pasalic ma senza particolare costrutto. È sempre Cdk a propiziare le occasioni migliori, servendo Zalewski che salta due uomini e la mette dentro.

Il pari probabilmente accontenta entrambe le squadre che cercano il vantaggio ma senza troppa convinzione. Solo Cdk ci prova con veemenza ma l’occasione gli capita sul piede sbagliato. Ed è un peccato perché questa Fiorentina era davvero battibile.