“La bellezza che cura”: arte e ricerca scientifica si incontrano all’Accademia Carrara

“La ricerca che portiamo avanti nei nostri ospedali è una componente fondamentale del percorso di cura, ma è altrettanto importante raccontarla al territorio e condividere il valore del lavoro scientifico”, sottolinea Alessandro Liguori, amministratore delegato di Humanitas Gavazzeni e Castelli

Bergamo. L’arte incontra la medicina e diventa occasione per riflettere sul valore della salute, della prevenzione e della ricerca scientifica. Nasce con questo obiettivo “La bellezza che cura”, l’iniziativa promossa da Fondazione Humanitas per la Ricerca e Humanitas Gavazzeni, in programma mercoledì 11 novembre, a partire dalle 19, all’Accademia Carrara di Bergamo. La serata proporrà un’esperienza speciale, capace di unire la scoperta del patrimonio artistico cittadino alla sensibilizzazione sull’importanza della ricerca scientifica. Il programma prevede una visita guidata alle opere della pinacoteca, durante la quale saranno proposti spunti di riflessione sul rapporto tra arte, bellezza, ricerca e cura. A seguire, il foyer del museo ospiterà un aperitivo, momento di incontro e dialogo tra i partecipanti e i promotori dell’iniziativa.

“La ricerca che portiamo avanti nei nostri ospedali è una componente fondamentale del percorso di cura, ma è altrettanto importante raccontarla al territorio e condividere il valore del lavoro scientifico”, sottolinea Alessandro Liguori, amministratore delegato di Humanitas Gavazzeni e Castelli. L’iniziativa rappresenta quindi un’opportunità per far conoscere più da vicino l’attività di ricerca sviluppata anche all’interno dell’ospedale bergamasco.

La scelta del mese di novembre assume inoltre un significato particolare: il periodo dedicato alla salute maschile offre infatti l’occasione per richiamare l’attenzione sulla prevenzione e sugli studi in ambito urologico. La serata avrà anche una finalità solidale: il contributo di partecipazione, pari a 60 euro, sarà destinato a sostenere i progetti di ricerca del professor Angelo Porreca, responsabile dell’Unità operativa di Urologia di Humanitas Gavazzeni e Castelli e docente di Humanitas University.

“Arte, Medicina e Ricerca possono incontrarsi e offrire nuove occasioni per riflettere sul valore della salute, della prevenzione e della cura”, evidenzia Lucie Parizkova, vicepresidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca. L’obiettivo è rafforzare il dialogo con il territorio, avvicinando i cittadini al lavoro quotidiano di medici e ricercatori e promuovendo una maggiore consapevolezza dell’importanza di sostenere il progresso scientifico.

L’appuntamento all’Accademia Carrara si inserisce così in un percorso di collaborazione tra istituzioni sanitarie e realtà culturali del territorio, con l’intento di rendere la ricerca un patrimonio condiviso e accessibile alla comunità.