A Canonica d'Adda|
Investe una 16enne e si dà alla fuga: 47enne rintracciato e denunciato per omissione di soccorso
Fondamentale l’analisi dei sistemi di videosorveglianza e dei lettori di targa presenti sul territorio: l’auto trovata a Basiano, in provincia di Milano
Nella mattinata del 26 ottobre a Canonica d’Adda si è verificato un sinistro stradale nel quale una 16enne del luogo, mentre camminava a bordo strada, è stata investita da un’autovettura, il cui conducente si è dato alla fuga omettendo di prestare soccorso. La giovane è stata soccorsa e trasportata in codice giallo presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: è stata poi dimessa dopo un breve ricovero.
Le immediate indagini avviate dai Carabinieri della Stazione di Fara Gera d’Adda, partite da un primo spunto offerto da un testimone che aveva visto un veicolo allontanarsi in velocità dal luogo dell’investimento, si sono sviluppate mediante l’analisi dei sistemi di videosorveglianza e dei lettori targa presenti sul territorio ed hanno consentito di individuare la targa del veicolo e ricostruire il percorso fatto dallo stesso.
I successivi approfondimenti hanno consentito di individuare l’auto a Basiano (MI) e di identificare un 47enne che si trovava alla guida del mezzo all’atto del sinistro. L’uomo è stato segnalato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria di Bergamo per le ipotesi di reato di fuga a seguito di incidente e omissione di soccorso.