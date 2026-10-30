Bergamo|
Il corteo contro il caro vita raggiunge via Autostrada, la polizia blocca l’accesso alla circonvallazione
All’altezza della rotatoria di via Spino i manifestanti sono stati costretti a tornare verso il centro. Circa 4mila i presenti
Bergamo. Attorno alle 18 il corteo ha attraversato le vie cittadine, ma il percorso ha preso una direzione diversa da quella concordata. Anziché dirigersi verso Porta Nuova, i manifestanti hanno imboccato via Autostrada, puntando verso la circonvallazione. “Vogliamo arrivare fino alla tangenziale, blocchiamo questa città”, hanno scandito dal megafono. Tra gli slogan anche “Se ci bruciano il futuro, noi blocchiamo il presente” e “Noi la guerra non la paghiamo”.
Nel pomeriggio di venerdì 30 ottobre, nell’ambito dello sciopero generale promosso dall’Unione sindacale di base (Usb), Bergamo è scesa in piazza contro la guerra, il riarmo e il carovita. Al corteo hanno partecipato lavoratori, studenti ed educatori, uniti nella contestazione delle politiche del governo: circa 4mila i presenti. Giunti alla rotonda di via Spino, in direzione della superstrada, i manifestanti sono stati invitati dalla polizia a tornare indietro.
L’intenzione del corteo, però, era quella di proseguire verso la circonvallazione. “State tutti a destra”, è stata l’indicazione diffusa tra i partecipanti. All’uscita della rotonda una macchina della polizia ha quindi sbarrato l’accesso alla tangenziale, mentre le camionette si sono disposte a chiudere la strada su entrambi i lati. Una parte dei manifestanti si è fermata davanti alle forze dell’ordine, dando vita a una pausa di circa dieci minuti.
Dopo le 19 il corteo ha quindi ripreso il cammino in direzione del centro, fermandosi nuovamente in zona Malpensata. Qui la protesta si è concentrata anche sulle condizioni di lavoro e sulle aperture domenicali. “Prendiamo pochi euro, al lavoro anche la domenica. Vergognatevi. Siete d’accordo con i padroni”, è stato il messaggio lanciato dal megafono. Verso la conclusione della manifestazione, a riassumere il significato della mobilitazione è stato un ultimo messaggio rivolto ai partecipanti: “Noi vogliamo dire che ci siamo. Che nessuno sia lasciato indietro”.