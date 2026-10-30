I disordini ai cortei e il post dell’assessora Ruzzini, FdI: “Sindaca e giunta condannino le violenze”

Ci sono le vetrine spaccate, gli arredi danneggiati, le pietre e i petardi finiti contro gli agenti. E c’è una frase, quella postata dall’assessora al Verde Oriana Ruzzini sui social in merito ai controlli agli studenti, che il centrodestra ha deciso di trasformare in un caso politico. Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Arrigo Tremaglia ha depositato in Consiglio comunale un ordine del giorno urgente, sottoscritto dai 12 consiglieri della minoranza, che chiede all’aula di condannare le violenze delle recenti manifestazioni e di esprimere solidarietà alle forze dell’ordine.

Sullo sfondo ci sono le giornate di tensione che hanno attraversato la città. Sabato 17 ottobre il corteo degli studenti delle superiori, partito da piazzale Marconi in direzione Porta Nuova, era cominciato in modo tranquillo, poi un gruppo si è staccato e ha danneggiato cestini, pali e cartelli stradali. Ne sono seguiti accompagnamenti in Questura, due arresti poi convalidati e le denunce di sei minorenni. Lunedì 19 un centinaio di ragazzi si è ritrovato di nuovo in stazione. Da allora sono arrivati controlli a tappeto e nuove perquisizioni. È su questi fatti che si innesta il documento di Tremaglia. “Chiediamo al Consiglio comunale di condannare senza ambiguità le violenze dei cortei del 17 e del 19 ottobre”, spiega il consigliere, ricordando le vetrine, gli arredi, le pietre e i petardi lanciati contro gli agenti, due dei quali sono rimasti feriti.

L’ordine del giorno contiene tre richieste. La prima: che l’amministrazione esprima formalmente solidarietà alle forze dell’ordine e promuova con le scuole iniziative di educazione alla legalità. La seconda: che il Comune quantifichi i danni al patrimonio pubblico e ne riferisca in Commissione. La terza: che ne chieda il risarcimento ai responsabili, anche costituendosi parte civile. “Manifestare è un diritto che nessuno mette in discussione – precisa Tremaglia -, ma non è giusto che a pagare le conseguenze di chi devasta la città siano i bergamaschi”. Il consigliere ricorda che l’assessore alla Sicurezza Giacomo Angeloni ha già annunciato la quantificazione dei danni: “Chiediamo solo di andare fino in fondo”.