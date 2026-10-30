Giacomo Fornari nuovo direttore del Politecnico delle Arti: “Livello da Champions League”

“Amo Bergamo, penso che sia una città bellissima e nel corso degli anni ho già avuto modo di collaborare con alcune realtà culturali del territorio. Accolgo questo incarico con tanto entusiasmo: arrivo in una realtà d’eccellenza, mi impegnerò affinché continui a crescere e abbia una dimensione sempre più internazionale, puntando su un livello da Champions League, se volessimo utilizzare una metafora calcistica”. Così il professor Giacomo Fornari si presenta nelle vesti di nuovo direttore del Politecnico delle Arti di Bergamo.

Nato nel 1963 a Brescia, è protagonista di una brillante carriera che lo ha portato a lavorare come professore ospite e a contratto in diverse università ed enti in Italia e in Europa. L’esperto musicologo, portando con sé questo bagaglio ricco di esperienze e con tanta voglia di mettersi in gioco per nuove sfide, raccoglie il testimone della professoressa Daniela Giordano, che ha diretto l’ente bergamasco di alta formazione artistica e musicale nei primi tre anni di questa istituzione e ora è giunta al termine del mandato.

Giorgio Berta, presidente del Politecnico delle Arti di Bergamo, ringrazia Daniela Giordano per il prezioso lavoro svolto: “Devo dire, con un certo rammarico e tanta riconoscenza, che ci lascia perché proseguirà il proprio percorso personale e professionale con incarichi in altre realtà. Questo ente è nato tre anni fa unendo il Conservatorio Gaetano Donizetti e l’Accademia di Belle Arti Giacomo Carrara: come si può immaginare, si è trattato di un percorso articolato e complesso, non è stato tutto rosa e fiori, ma siamo orgogliosi di essere stati precursori di un modello che verrà seguito anche nel resto del Paese. Siamo contenti e soddisfatti del progetto che è stato avviato e che stiamo portando avanti con determinazione. Ringrazio Daniela Giordano per tutto ciò che ha fatto: nell’arco di questi tre anni abbiamo avuto tanti momenti di confronto e amo confrontarmi con le persone intelligenti perché mi arricchisce. Ha fatto tanto, è molto brava e ha costituito una risorsa preziosa per il Politecnico delle Arti. La struttura amministrativa, di fatto, sta lavorando il doppio, perché in questa realtà si fondono due storiche istituzioni cittadine, pertanto non sono mancate le difficoltà, ma la direttrice è stata capace di gestire l’insieme. Esprimo nei suoi confronti piena riconoscenza sia a livello umano sia sul piano professionale e colgo l’occasione per rivolgere un sentito grazie a tutte le persone che con il loro lavoro danno vita al Politecnico delle Arti. Non posso dimenticare gli insegnanti, che con la loro professionalità lo rendono l’eccellenza che sappiamo e che vogliamo far conoscere. Accolgo con entusiasmo il neodirettore Giacomo Fornari e gli faccio i migliori auguri di buon lavoro. Non sarà un impegno facile, ma l’ascolto di chi lavora qui, dei professori e degli studenti sarà di fondamentale aiuto per lui. Può contare su persone che hanno voglia di lavorare e collaborare per raggiungere nuovi obiettivi. Abbiamo davanti a noi due grandi sfide: da una parte, la prosecuzione del percorso di unificazione tra Conservatorio e Accademia di Belle Arti, dall’altra l’ex complesso dei Celestini in Borgo Santa Caterina quale nuova sede. Dietro al Politecnico c’è tutta Bergamo e per me è come un figlio geniale, un po’ discolo ma con potenzialità straordinarie: rivendico con orgoglio quanto è stato fatto sinora e guardo con entusiasmo al futuro”.

Elena Carnevali, sindaca di Bergamo, sottolinea: “La nostra città è stata la prima in Italia ad avere un Politecnico delle Arti, polo di Alta Formazione Artistica e Musicale (Afam) e ne siamo orgogliosi. Questa formula, che rappresenta un particolare pregio per noi, consente di moltiplicare il valore di due grandi istituzioni culturali cittadine promuovendo interessanti e virtuose sinergie tra i rispettivi ambiti artistici. Rivolgo un sentito ringraziamento al presidente, al consiglio di amministrazione, ai docenti e a tutto il personale che ne fa parte lavorando ogni giorno con dedizione. Tra le sfide per il futuro è particolarmente strategica quella dell’ex convento dei Celestini, compendio storico e artistico molto importante per la città, a cui teniamo parecchio”.

Unendosi ai ringraziamenti per la direttrice Daniela Giordano, la prima cittadina dichiara: “Nel corso di questi tre anni ho avuto modo di interagire con lei constatandone il notevole valore umano e professionale. Con la sua direzione, abbiamo visto la crescita del Politecnico delle arti in termini di attrattività e formazione dei musicisti e degli artisti. Ha saputo coniugare le competenze esistenti con la capacità di innovare ma anche di fare sistema stringendo molteplici collaborazioni con le altre istituzioni del territorio, gli enti e le associazioni che lo animano e ne caratterizzano la vitalità culturale”.

“Salutando la direttrice Daniela Giordano – prosegue la sindaca Carnevali – colgo l’occasione per augurarle il meglio per i suoi prossimi progetti. Inoltre, do il benvenuto al professor Fornari e gli porgo i migliori auguri di buon lavoro”.

Rispondendo ai ringraziamenti, la direttrice Giordano annota: “Sono stati tre anni intensi, come testimoniano le molteplici iniziative avviate, i progetti realizzati, le sinergie strette con tantissime realtà del territorio e le numerose persone con cui ho collaborato. Ho dato molto ma anche imparato tanto: porterò con me tantissimi ricordi, i volti di ognuno e le esperienze vissute. Il messaggio che resta è quello dell’importanza del dialogo tra le istituzioni culturali, che ha una funzione strategica perché genera opportunità che fanno bene all’intera comunità. Essendo stata chiamata a dirigere una realtà nuova, ho concentrato il mio impegno sulla valorizzazione della sua identità, da un lato custodendo la lunga e importante storia delle due realtà da cui è nata, e dall’altro sviluppando le notevoli potenzialità che ha in un’ottica d’insieme. I numeri, che non dicono mai tutto, confermano che il Politecnico delle Arti è una realtà virtuosa e in crescita: registriamo un incremento del 24,4% degli iscritti ed è un dato che dà molta soddisfazione. Nell’arco del triennio non sono mancate le difficoltà e ne ho avute più di quelle che dovrebbe avere una persona che svolge il ruolo che mi è stato affidato, ma dirigere un’istituzione significa assumersi tutte le responsabilità delle proprie decisioni e io l’ho sempre fatto fino in fondo. Ringrazio tutte le persone con cui ho collaborato perché con il loro impegno hanno dato un senso ancor più grande al mio lavoro”.

“Credo molto in questo modello – continua la direttrice Giordano – e sono convinta che permetta di far emergere tantissime potenzialità. Come dicevo, ci sono state delle difficoltà che hanno segnato il mio percorso, ma ho la consapevolezza di aver fatto tutto ciò che potevo. Auguro buon lavoro al mio successore, il professor Fornari, affinché possa esprimere le proprie capacità a Bergamo, e tutto il meglio a questo ente, auspicando che possa sempre guardare al futuro con determinazione e coraggio”.

Ringraziando tutti quanti per gli auguri, il professor Giacomo Fornari commenta: “Non sono arrivato a Bergamo come meteora. In passato ma anche in anni più recenti ho avuto modo di collaborare in più occasioni con diverse realtà culturali cittadine. Svolgere questo ruolo è un atto d’amore per questa città: l’ho sempre apprezzata molto e trovo che sia bellissima. Accolgo la funzione di direttore con entusiasmo ma anche con rispetto, voglia di imparare e di conoscere meglio le persone che lavorano al Politecnico e più in generale i cittadini, le istituzioni e le associazioni che animano il territorio. È molto bello vedere un tessuto sociale e culturale così vivace e sono contento di diventarne parte. Per certi versi, considerando l’importanza di questa funzione, sono un po’ spaventato, ma conto sull’aiuto, il supporto e la collaborazione di tutti”.

Infine, il neodirettore conclude: “Ringrazio la direttrice Giordano verso cui nutro una stima incommensurabile. È molto stimolante arrivare in un ambiente che incarna un modello virtuoso: ho 63 anni e sono molto contento di mettermi in gioco. Bergamo si trova in una posizione strategica fondamentale: vanta un tessuto produttivo notevole, è al centro della Lombardia che produce il 22-23% del Pil nazionale e annovera un aeroporto virtuoso che ne favorisce lo sviluppo e il collegamento con il mondo. Sento il sostegno della città e sono grato per questa bella opportunità. Approdo in una realtà d’eccellenza: mi impegnerò affinché continui a crescere e abbia una dimensione sempre più internazionale, puntando su un livello da Champions League, se volessimo utilizzare una metafora calcistica”.