Ghisalba, non c’è pace per la piscina: rubati i cavi di rame del fotovoltaico. Danni per 46mila euro

Il furto scoperto una ventina di giorni fa nell’impianto di via Machiavelli, dopo l’incendio che aveva già compromesso l’attività della struttura natatoria. Il sindaco Gianluigi Conti: “Abbiamo ripristinato i collegamenti e messo blocchi di cemento sui pozzetti”

Ghisalba. Furto di rame nell’impianto fotovoltaico della piscina comunale, sul lato di via Machiavelli. I ladri hanno portato via i cavi che collegano i pannelli al contatore, costringendo il Comune a intervenire con lavori di ripristino da circa 46mila euro. Il colpo è stato scoperto un paio di settimane fa e riguarda l’impianto a servizio della struttura natatoria di via Aldo Moro, la cui attività era già stata compromessa da un incendio.

I cavi sottratti servivano a collegare l’impianto fotovoltaico, attualmente in disuso, al contatore per la cessione dell’energia prodotta. Per ripristinare il collegamento sono stati posati nuovi cavi. Il Comune ha inoltre collocato blocchi di cemento sopra i pozzetti, con l’obiettivo di impedire nuovi furti.

“Ci siamo accorti del furto una quindicina di giorni fa – spiega il sindaco Gianluigi Conti – e siamo già intervenuti effettuando il ripristino, posizionando sopra i pozzetti dei blocchi di cemento in modo che non possano più rubarli e che potremo finalmente utilizzare l’impianto fotovoltaico”.

Il primo cittadino precisa che il furto non avrà conseguenze sul progetto della Comunità energetica rinnovabile (Cer), recentemente unita a quella di Cavernago. L’impianto danneggiato, infatti, è destinato esclusivamente alla piscina comunale e non rientra nella rete energetica condivisa.