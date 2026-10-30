Gattile Enpa, a Bergamo 108 gatti in cerca di casa. E la convenzione con il Comune scade a fine anno

Bergamo. Centootto gatti. Nel 2018, quando l’Enpa e il Comune firmarono per la prima volta la convenzione, erano 80. Sono randagi di indole domestica, ospitati nella struttura cittadina dell’associazione in via Mangili in attesa di una famiglia. Da allora il numero è salito, e con lui il conto per nutrirli e curarli. Ora l’accordo scade, il 31 dicembre, e nessuno ha ancora deciso se continuerà.

“Non sappiamo ancora se il Comune rinnoverà la convenzione, eppure i tempi a disposizione non sono così lunghi”, spiega Eleonora Ravenna, presidente della sezione cittadina dell’Ente Nazionale Protezione Animali. Da Palazzo Frizzoni la risposta è possibilista, non ancora ufficiale. “Al momento non è stata presa una decisione – afferma l’assessora all’Ambiente Oriana Ruzzini -, ma presumo che rinnoveremo l’accordo. Sul territorio non ci sono grosse alternative al supporto che Enpa fornisce”.

Nei giorni scorsi il Comune ha disposto un’integrazione di 4mila euro per il ricovero dei gatti randagi e le attività collegate: la spesa prevista per il biennio 2025-2026 è salita così a 46mila euro. Ma per Enpa si tratta di una restituzione, non di un aumento. La storia, ricostruita dalla presidente Ravenna, parte dal 2018: alla stipula della convenzione, oltre ai 21mila di contributo annuo, quei 4mila euro erano stati riconosciuti come aiuto per avviare la struttura nei primi anni di vita. Nel 2025 il Comune aveva però deciso di toglierli: dopo una riunione con i funzionari di Palazzo Frizzoni, l’associazione aveva ricevuto rassicurazioni sul recupero, che ora si sono concretizzate con l’integrazione.

Con il passare degli anni, però, la gestione pesa di più. “La curva del numero degli animali è sempre stata in salita rispetto al 2018, seppur in modo non esponenziale. Nella convenzione, però, non era stato specificato un numero di gatti”, racconta Ravenna. A questo si sommano i rincari. “È aumentato tutto di circa il 25%: il cibo, le sterilizzazioni, le prestazioni veterinarie, le bollette. Anche il mutuo della struttura è a tasso variabile”.

C’è poi il confronto con altri territori. Il contributo del Comune di Bergamo, riporta la presidente, è di circa 27 centesimi per abitante, mentre nella Bassa Bergamasca, con la nuova convenzione stipulata nell’Ambito 14 con capofila Romano di Lombardia, se ne riconoscono 60. “Sono 17 Comuni, seppur non ancora tutti convenzionati”, precisa Ravenna.

C’è però un fronte che l’attuale convenzione non copre, e lo indica l’assessora Ruzzini: i gatti di indole selvatica, per i quali il gattile non è una soluzione e l’adozione è più complicata. “Anche per loro avremmo bisogno di supporto, servirebbe un’oasi felina – riflette -. La gestione del fenomeno nella sua interezza è sicuramente complessa. Servirebbe avere un censimento delle colonie feline e farsi carico anche di quella parte di sostegno”.