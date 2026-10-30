Ex Caserma Scotti, via libera alla rinascita: diventerà un complesso residenziale

Un rendering del progetto

Adriana Spa ha sottoscritto un preliminare di vendita con Old and New Srl, società guidata da Mauro Zucchetti. Rilasciata l’autorizzazione paesaggistica per il recupero dell’antica Villa Zogna tra via Suardi e via Albani

Bergamo. Da ex villa di campagna a struttura militare, fino a diventare un complesso inutilizzato. Per l’ex Caserma Scotti, tra via Suardi e via Albani, si apre ora una nuova fase. Lo storico immobile, le cui origini risalgono al XVI secolo, sarà recuperato e trasformato in un complesso residenziale. Un progetto di rigenerazione urbana che punta a conservare le caratteristiche architettoniche dell’edificio, restituendo allo stesso tempo una nuova funzione a uno spazio rimasto per anni ai margini della vita cittadina.

Il primo passaggio concreto è arrivato in questi giorni con il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. Adriana Spa, attraverso la controllata al 100% ISN Srl, ha inoltre sottoscritto un preliminare di vendita dell’immobile con Old and New Srl, società guidata dall’imprenditore Mauro Zucchetti. Per avviare i lavori serviranno ora il rilascio della Scia da parte del Comune e il completamento degli ultimi passaggi della compravendita. L’edificio, conosciuto in origine come Villa Zogna, risale al Cinquecento e rappresenta una testimonianza della campagna bergamasca dell’epoca. Nel corso dell’Ottocento venne progressivamente convertito a uso militare, assumendo la configurazione che conserva ancora oggi. Il complesso si sviluppa su una superficie di 3.211 metri quadrati, con una volumetria superiore ai 12.400 metri cubi, in una posizione semicentrale della città, a poca distanza dai principali servizi.

Il progetto di recupero è stato firmato dall’architetto Alessandro Bassani, titolare dello studio BAU Bassani Architettura e Urbanistica, con il contributo della dottoressa in architettura Laura Rossetta. Per gli aspetti storiografici ha collaborato anche l’architetto Lisa Regazzoni. L’intervento prevede il recupero dei due livelli fuori terra esistenti, mentre il sottotetto sarà rifunzionalizzato e trasformato in un ulteriore piano abitabile. È prevista anche la realizzazione di un livello interrato, destinato a ospitare cantine, locali tecnici e una zona wellness-relax a disposizione dei residenti. Particolare attenzione sarà riservata alla conservazione degli elementi storici e architettonici. Le strategie progettuali si basano sui principi di compatibilità, reversibilità e minimo intervento, con l’obiettivo di preservare le caratteristiche originarie e le diverse stratificazioni dell’edificio.

Anche gli spazi esterni saranno interessati dalla riqualificazione. Il progetto prevede la realizzazione di nuove aree verdi in dialogo con il contesto circostante e con la roggia storica che attraversa la proprietà. Una corte comune sarà destinata alla fruizione collettiva, con l’obiettivo di favorire momenti di incontro e socialità. Il complesso manterrà una dimensione raccolta e protetta dal traffico, ma sarà ripensato per rafforzare il rapporto con il quartiere e il tessuto urbano.

“Per Adriana questa operazione rappresenta un risultato particolarmente significativo – commenta il presidente Massimo Cincera -. La possibilità di avviare oggi un percorso concreto di recupero e valorizzazione significa non soltanto restituire una prospettiva a un immobile di pregio, ma contribuire alla riqualificazione di un’intera porzione della città, nel rispetto della sua storia e della sua memoria”.

Soddisfazione anche da parte di Mauro Zucchetti, amministratore di Old and New Srl: “Abbiamo scelto di investire in questo progetto perché crediamo fortemente nelle potenzialità dell’immobile e dell’area in cui si inserisce. Il nostro obiettivo è realizzare un intervento di alta qualità che sappia valorizzare il patrimonio esistente e offrire una nuova opportunità di vivere un luogo unico nel panorama cittadino”.

Nel percorso che ha portato alla definizione dell’operazione ha avuto un ruolo anche l’assessore alla Rigenerazione urbana del Comune di Bergamo, Francesco Valesini, che ha seguito il confronto tra proprietà, progettisti, enti di tutela e amministrazione comunale. “Abbiamo fornito volentieri tutta la collaborazione necessaria per arrivare a questo risultato, che riteniamo quanto mai importante, dopo la riqualificazione dell’area dell’ex Caserma Li Gobbi, per una strada di accesso alla città come via Suardi – afferma Valesini -. Si tratta inoltre di un intervento che valorizza il patrimonio storico esistente evitando nuovo consumo di suolo e che torna a essere, ancor più che in passato, parte attiva della vita della città”.