Elettrodomestici e diritto alla riparazione: si riscrivono le regole del Codice di consumo

Un oggetto rotto non è necessariamente da sostituire. Dal 22 ottobre, in Italia, il diritto alla riparazione , introdotto dal decreto legislativo n. 176 del 2026 , che recepisce la direttiva europea 2024/1799, prolunga la vita dei beni di consumo e riduce lo smaltimento dei rifiuti. Il decreto, che riscrive una parte del Codice del consumo, inserisce infatti un nuovo titolo dedicato alla riparazione dei beni e stabilisce che, quando un difetto si manifesta al di fuori della responsabilità del venditore , il consumatore possa chiedere al fabbricante di riparare. Le nuove regole sulla garanzia valgono per i beni acquistati dal 31 luglio . L’obbligo riguarda però solo i prodotti per i quali la normativa europea richiamata nell’ allegato II-decies prevede specifiche di riparabilità e decade se la riparazione è impossibile. Il fabbricante può affidare l’intervento a terzi : ed è qui che il tema smette di riguardare solo le grandi marche e tocca da vicino chi lavora sul territorio. “Riparare non significa rinunciare al nuovo: significa dare valore a ciò che abbiamo già. Un elettrodomestico che torna a funzionare è una spesa evitata per la famiglia, un rifiuto in meno per il territorio e, per chi lavora in questo settore, la prova che la competenza vale più della sostituzione facile- sottolinea Antonio Campana , presidente del Gruppo Elettrodomestici Confcommercio Bergamo- . Il negoziante di fiducia è da sempre il primo riparatore: la nuova norma riconosce un mestiere che i nostri associati svolgono ogni giorno e che oggi può tornare a essere un servizio riconosciuto, informato e trasparente verso il cliente”.

Il negozio, infatti, esce rafforzato in un ruolo storico. Se è il venditore a riparare un bene per ripristinarne la conformità, la sua responsabilità si estende, una sola volta, di dodici mesi. Prima di intervenire deve informare il cliente che può scegliere tra riparazione e sostituzione e durante la riparazione può mettergli a disposizione un bene sostitutivo, anche ricondizionato. Anche la riparabilità entra tra i requisiti oggettivi di conformità: un prodotto pensato per non essere aggiustato diventa, in un certo senso, un prodotto meno conforme.

Per i riparatori il decreto apre una strada concreta. Potranno mettere a disposizione dei consumatori il Modulo europeo di informazioni sulla riparazione e, quando sarà attivata la piattaforma online europea, registrarsi alla sezione nazionale insieme ai venditori di beni ricondizionati e alle iniziative di riparazione partecipativa. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy farà da punto di contatto con la Commissione. Per chi produce e distribuisce, invece, arrivano obblighi informativi: i servizi di riparazione offerti vanno resi facilmente accessibili, in modo chiaro e comprensibile. Le garanzie per i consumatori sono presidiate: gli accordi che cercano di escludere o ridurre questi diritti sono nulli, e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato-AGCM ha poteri di accertamento e sanzione. Nasce poi, presso il Ministero, un Osservatorio nazionale sulla riparazione, che seguirà gli effetti della norma fino alla futura revisione della direttiva. Il punto, per le imprese, è che la legge crea un’occasione ma non la garantisce. Ogni riparazione riuscita è un cliente che torna e un bene che dura di più è anche un rapporto che dura di più. Chi saprà trasformare un obbligo in un servizio, spiegandolo bene e rendendolo semplice, troverà nella riparazione non un costo in più, ma un nuovo modo di valorizzare il proprio lavoro a supporto della clientela.

L’introduzione del diritto alla riparazione rappresenta un’opportunità strategica di riposizionamento per il commercio di prossimità. In un contesto dominato dall’e-commerce e dalla grande distribuzione, la capacità di offrire assistenza post-vendita, trasparenza e continuità di servizio diventa un elemento distintivo di fidelizzazione del cliente.

Tra i benefici attesi dalla piena attuazione del Decreto Legislativo n. 176/2026, oltre alla riparazione tutelata e all’estensione della garanzia attraverso la conseguente valorizzazione del lavoro di prossimità, anche il prolungamento del ciclo di vita dei dispositivi (dagli smartphone alle lavatrici) che contribuisce in modo diretto all’abbattimento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, in linea con gli obiettivi di sostenibilità dell’Unione Europea.