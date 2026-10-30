El Shaarawy e l’influencer bergamasca Ludovica Pagani diventeranno genitori

L’influencer bergamasca Ludovica Pagani e l’attaccante del Genoa Stephan El Shaarawy diventeranno genitori. La coppia ha annunciato sui social la gravidanza proprio nel giorno del 34esimo compleanno del calciatore, esprimendo l’emozione per l’attesa del primo figlio.

Nel condividere la propria gioia, i due innamorati hanno postando alcune fotografie nelle quali posano abbracciata e mostrano le immagini dell’ecografia.

Il giocatore ha accompagnato gli scatti con un romanticissimo messaggio condiviso con la moglie, unendo gli auguri di compleanno alla felicità per la dolce attesa: “Il compleanno migliore che potessi vivere, perché quest’anno il regalo più grande non è qualcosa che posso scartare ma qualcuno che non vediamo l’ora di abbracciare”.

La didascalia si conclude con le parole rivolte da Ludovica Pagani al marito e futuro papà: “Auguri papi, ti aspettiamo amore della nostra vita”.

Ad ora non sono stati resi noti ulteriori dettagli, come il sesso del bambino e la data in cui è prevista la nascita, quindi non resta che aspettare aggiornamenti.