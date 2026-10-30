Dalla stazione a un sottotetto di Seriate: il fiuto del cane fa sequestrare oltre 1 kg di droga

Polizia Locale di Bergamo e Guardia di Finanza arrestano una donna nigeriana di 34 anni

Bergamo. Un’operazione congiunta della Polizia Locale e della Guardia di Finanza ha portato all’arresto di una 34enne di nazionalità nigeriana, residente a Seriate, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e al sequestro di oltre 1,2 chilogrammi di droga tra hashish e cocaina. L’intervento si inserisce nell’ambito dei servizi straordinari interforze di controllo del territorio ad alto impatto, disposti dalla Questura di Bergamo.

L’operazione ha preso avvio giovedì 29 ottobre nell’area del capolinea Teb di piazzale Marconi, dove gli agenti della Polizia Locale, con il supporto dell’unità cinofila antidroga, e i militari della Guardia di Finanza stavano effettuando controlli sui passeggeri in transito.

Durante le verifiche, il cane antidroga ha segnalato un uomo che, sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di circa 102 grammi di hashish. L’uomo ha successivamente dichiarato di trasportare la sostanza per conto di una donna residente a Seriate.

Gli accertamenti immediatamente avviati hanno permesso di individuare l’abitazione della donna. La successiva perquisizione, condotta con il supporto dell’unità cinofila, ha consentito di rinvenire, nascosti in un vano del sottotetto, oltre 1,1 chilogrammi di hashish e circa 13 grammi di cocaina.

La droga è stata sequestrata e la donna, cittadina nigeriana identificata con le iniziali B.I., è stata arrestata in flagranza per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.