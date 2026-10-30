Appuntamenti|
Cucina tipica, taragna, street food e castagne: le sagre del fine-settimana in Bergamasca
Le feste e le kermesse gustose organizzate nella provincia di Bergamo nel week-end da venerdì 30 ottobre a domenica 1° novembre
La sagra della polenta taragna a Spirano, “AgriFest” a Ghisalba, lo street food a Lovere, castagnate, feste d’autunno e altro ancora. Sono diverse le kermesse gustose organzizate nella provincia di Bergamo nel week-end da venerdì 30 a domenica 1° ottobre.
Ecco gli appuntamenti.
A Spirano torna la sagra della polenta taragna. L’appuntamento è al Palaspirà dal 30 ottobre al 1° novembre, dal 6 all’8 novembre e dal 13 al 15 novembre: sarà attivo servizio bar e ristoro venerdì e sabato a cena, domenica e festivi: pranzo e cena.
Venerdì 30 e sabato 31 ottobre alla Fiera di Treviglio si terrà “Treviglio in Gin – Gin & Sound”.
Gli orari:
Venerdì e sabato dalle 18 all’1.
Ingresso gratuito.
Kit degustazione a pagamento.
Sarà possibile scoprire, degustare e acquistare una selezione dei migliori gin, da quelli più conosciuti a quelli più di nicchia.
Sempre presente:
Area degustazioni con una vasta gamma di Gin
Area cocktail per ottimi Gin Tonic
Area food con pizze, focacce, salamelle, hot dog e fritti vari
Possibilità di acquistare le bottiglie direttamente dai produttori
Serate musicali:
-Venerdì 30 ottobre alle 22 “2000 In Spinta”, le migliori hit dagli anni 2000 a oggi –
-Sabato 31 ottobre alle 22 “Lo Zoo di 105” con Pippo Palmieri.
Kit degustazione 15 euro: include 4 degustazioni oppure 1 cocktail
Oppure direttamente in loco (posti limitati)
Per informazioni:
info@artedelvino.it Marco 347 6285341
tipicoeventi@gmail.com Matteo 392 8582486.
A Ghisalba torna “AgriFest” più grande che mai: una nuova casa, due weekend di festa e buon cibo. L’appuntamento è dal 30 ottobre al 1° novembre e dal 6 all’8 novembre all’area feste, in via degli Albarelli, 2.
La cucina propone numerosi piatti della tradizione e del territorio, piatti speciali preparati per l’occasione, pizzeria sempre attiva e servizio completo al tavolo.
E nei giorni festivi si parte già da pranzo:
– domenica 1 e 8 novembre pranzo e cena.
Da venerdì 30 ottobre a domenica 1 novembre, a Lovere, Piazza Tredici Martiri ospiterà “Street food da paura Halloween edition”.
Lovere si trasforma in un percorso di sapori tra food truck, con cucine itineranti e varie specialità, dalle eccellenze italiane proposte internazionali, passando per burger gourmet, street food etnico, fritti croccanti e dolci irresistibili: un viaggio culinario da vivere tra una passeggiata sul Lago d’Iseo e un brindisi al tramonto.
Il Festival è organizzato da On The Road Dolomiti Eventi con il patrocinio del Comune di Lovere.
Sabato 31 ottobre ad Almè il gruppo Alpini locale organizza l’iniziativa “Castagne arrosto e vin brulè”. L’appuntamento è alla sede Alpina dalle 14.30.
Sabato 31 ottobre a Serina in Viale Papa Giovanni XXIII si terrà la “Castagnata”.
Ecco il programma.
-Dalle 10 Mercatino dell’artigianato
-Dalle 15 Caldarroste, vin brulé e musica dal vivo con il Duo Mazzola
-Dalle 15.30 Laboratorio creta. Attività gratuita, previa iscrizione alla Pro Loco o tramite WhatsApp allo 034566065. (Dai 6 anni)
-Dalle 16 Giardino stregato. Cerca i mostriciattoli nel giardino e ricevi una mostruosa ricompensa. Attività libera, previo ritiro materiale all’area Pro Loco
…A Cornalba:
Partenza alle 20.30 dal campo sportivo di Cornalba, dolcetto e scherzetto per le case in via Cima Costa e al rientro piccolo rinfresco.
Per informazioni 3382353497
Attività organizzata da ASD Cornalba.
Sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre in Piazza Carrara a Oltre il Colle si terrà la “Festa d’autunno”, per vivere insieme la magica atmosfera della stagione autunnale tra profumi, sapori e tradizione.
Ecco il programma.
Dalle 10:
-Mercatini di prodotti locali e artigianato
-Castagne, pane e salamella, vin brulé preparati con cura dal Gruppo Alpini
Al Bar Carrara:
-Delizioso gnocco fritto accompagnato dai nostri salumi locali
-Pizza a mezzogiorno e a sera.
Al Bar Manenti:
-dalle 12 la tradizione in tavola con la cassoeula.
Vendita di prodotti artigianali, mele e sidri
Sabato 31 Ottobre dalle 18 Mostruosa Festa di Halloween.
Domenica 1° novembre in viale Rimembranze a Bonate Sotto si terrà la “Festa d’autunno”.
Ecco il programma.
Dalle 15.30
Ludobus
-a cura della Coop. Alchimia.
Family circus
-a cura di Ambaradan
Alle 17.30
“Scintilla” teatro di fuoco con Teatroallosso.
Durante la festa… caldarroste e vin brûlè a cura del gruppo Alpini di Bonate Sotto.
Per informazioni: biblioteca di Bonate Sotto tel. 035.4996028/29 e-mail biblioteca@comune.bonatesotto.bg.it