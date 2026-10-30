Cucina tipica, taragna, street food e castagne: le sagre del fine-settimana in Bergamasca

La sagra della polenta taragna a Spirano, “AgriFest” a Ghisalba, lo street food a Lovere, castagnate, feste d’autunno e altro ancora. Sono diverse le kermesse gustose organzizate nella provincia di Bergamo nel week-end da venerdì 30 a domenica 1° ottobre.

Ecco gli appuntamenti.

A Spirano torna la sagra della polenta taragna. L’appuntamento è al Palaspirà dal 30 ottobre al 1° novembre, dal 6 all’8 novembre e dal 13 al 15 novembre: sarà attivo servizio bar e ristoro venerdì e sabato a cena, domenica e festivi: pranzo e cena.

Venerdì 30 e sabato 31 ottobre alla Fiera di Treviglio si terrà “Treviglio in Gin – Gin & Sound”.

Gli orari:

Venerdì e sabato dalle 18 all’1.

Ingresso gratuito.

Kit degustazione a pagamento.

Sarà possibile scoprire, degustare e acquistare una selezione dei migliori gin, da quelli più conosciuti a quelli più di nicchia.

Sempre presente:

Area degustazioni con una vasta gamma di Gin

Area cocktail per ottimi Gin Tonic

Area food con pizze, focacce, salamelle, hot dog e fritti vari

Possibilità di acquistare le bottiglie direttamente dai produttori

Serate musicali:

-Venerdì 30 ottobre alle 22 “2000 In Spinta”, le migliori hit dagli anni 2000 a oggi –

-Sabato 31 ottobre alle 22 “Lo Zoo di 105” con Pippo Palmieri.

Kit degustazione 15 euro: include 4 degustazioni oppure 1 cocktail

Oppure direttamente in loco (posti limitati)

Per informazioni:

info@artedelvino.it Marco 347 6285341

tipicoeventi@gmail.com Matteo 392 8582486.

A Ghisalba torna “AgriFest” più grande che mai: una nuova casa, due weekend di festa e buon cibo. L’appuntamento è dal 30 ottobre al 1° novembre e dal 6 all’8 novembre all’area feste, in via degli Albarelli, 2.

La cucina propone numerosi piatti della tradizione e del territorio, piatti speciali preparati per l’occasione, pizzeria sempre attiva e servizio completo al tavolo.

E nei giorni festivi si parte già da pranzo:

– domenica 1 e 8 novembre pranzo e cena.

Da venerdì 30 ottobre a domenica 1 novembre, a Lovere, Piazza Tredici Martiri ospiterà “Street food da paura Halloween edition”.

Lovere si trasforma in un percorso di sapori tra food truck, con cucine itineranti e varie specialità, dalle eccellenze italiane proposte internazionali, passando per burger gourmet, street food etnico, fritti croccanti e dolci irresistibili: un viaggio culinario da vivere tra una passeggiata sul Lago d’Iseo e un brindisi al tramonto.

Il Festival è organizzato da On The Road Dolomiti Eventi con il patrocinio del Comune di Lovere.

Sabato 31 ottobre ad Almè il gruppo Alpini locale organizza l’iniziativa “Castagne arrosto e vin brulè”. L’appuntamento è alla sede Alpina dalle 14.30.

Sabato 31 ottobre a Serina in Viale Papa Giovanni XXIII si terrà la “Castagnata”.

Ecco il programma.

-Dalle 10 Mercatino dell’artigianato

-Dalle 15 Caldarroste, vin brulé e musica dal vivo con il Duo Mazzola

-Dalle 15.30 Laboratorio creta. Attività gratuita, previa iscrizione alla Pro Loco o tramite WhatsApp allo 034566065. (Dai 6 anni)

-Dalle 16 Giardino stregato. Cerca i mostriciattoli nel giardino e ricevi una mostruosa ricompensa. Attività libera, previo ritiro materiale all’area Pro Loco

…A Cornalba:

Partenza alle 20.30 dal campo sportivo di Cornalba, dolcetto e scherzetto per le case in via Cima Costa e al rientro piccolo rinfresco.

Per informazioni 3382353497

Attività organizzata da ASD Cornalba.

Sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre in Piazza Carrara a Oltre il Colle si terrà la “Festa d’autunno”, per vivere insieme la magica atmosfera della stagione autunnale tra profumi, sapori e tradizione.

Ecco il programma.

Dalle 10:

-Mercatini di prodotti locali e artigianato

-Castagne, pane e salamella, vin brulé preparati con cura dal Gruppo Alpini

Al Bar Carrara:

-Delizioso gnocco fritto accompagnato dai nostri salumi locali

-Pizza a mezzogiorno e a sera.

Al Bar Manenti:

-dalle 12 la tradizione in tavola con la cassoeula.

Vendita di prodotti artigianali, mele e sidri

Sabato 31 Ottobre dalle 18 Mostruosa Festa di Halloween.