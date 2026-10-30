Comunità montane bergamasche, dalla Regione 2,8 milioni nel 2026: nuovi fondi per le cinque valli

Oltre 2,8 milioni di euro destinati alle cinque Comunità montane bergamasche nell’ultimo riparto regionale. È la cifra assegnata nel 2026 agli enti della Val Seriana, dei Laghi Bergamaschi, della Val Brembana, della Val di Scalve e della Valle Imagna per sostenerne il funzionamento. Ora per le realtà montane della provincia si apre una nuova prospettiva di finanziamento, dopo che la Giunta regionale ha approvato uno stanziamento complessivo di 37,5 milioni di euro a favore delle 23 Comunità montane lombarde.

Il pacchetto, proposto dall’assessore regionale agli Enti locali e alla Montagna Massimo Sertori , prevede 25 milioni di euro per gli investimenti nel triennio 2027-2029 e altri 12,5 milioni per il funzionamento degli enti nel 2027. Le risorse riguarderanno anche le cinque Comunità montane bergamasche, per le quali gli importi definitivi saranno stabiliti con i successivi provvedimenti regionali.

A commentare il provvedimento è Alberto Mazzoleni, consigliere regionale e vicepresidente di Uncem Lombardia, che conosce da vicino il funzionamento di questi enti avendo presieduto in passato la Comunità montana Valle Brembana. “Lo stanziamento di 37,5 milioni di euro approvato dalla Giunta regionale rappresenta una scelta concreta a favore della montagna lombarda e delle amministrazioni che ogni giorno garantiscono servizi essenziali nei territori più complessi – afferma Mazzoleni -. Sono enti indispensabili per mettere insieme i Comuni, gestire servizi in forma associata e realizzare interventi che i piccoli municipi, da soli, avrebbero maggiori difficoltà ad affrontare. Queste risorse dovranno diventare strade più sicure, interventi contro il dissesto, edifici pubblici efficienti e servizi più vicini ai cittadini”.