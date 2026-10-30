Boom di riniti, laringiti e gastroenteriti, il medico: “Non è ancora influenza”

Il calo delle temperature e gli sbalzi termici tra il giorno e la sera sono tra le principali cause delle irritazioni delle vie respiratorie superiori, favorendo l’insorgenza di riniti (infiammazione del naso) e laringiti (infiammazione della gola e delle corde vocali). La significativa escursione termica giornaliera mette alla prova i meccanismi di difesa del nostro organismo e la circolazione di virus e batteri porta anche a molti casi di gastroenterite. Il dottor Ivan Carrara, segretario generale della Federazione italiana medici di famiglia – Fimmg Bergamo, spiega: “In questi giorni si stanno riscontrando tantissime forme para-influenzali, con molte riniti, laringiti e gastroenteriti, c’è anche qualche caso di Covid-19, ma non si tratta ancora di influenza”.