Il parere|
Boom di riniti, laringiti e gastroenteriti, il medico: “Non è ancora influenza”
Il dottor Ivan Carrara, segretario generale della Federazione italiana medici di famiglia – Fimmg Bergamo: “I primi casi della stagione influenzale sono attesi verso la metà di novembre”
Il calo delle temperature e gli sbalzi termici tra il giorno e la sera sono tra le principali cause delle irritazioni delle vie respiratorie superiori, favorendo l’insorgenza di riniti (infiammazione del naso) e laringiti (infiammazione della gola e delle corde vocali). La significativa escursione termica giornaliera mette alla prova i meccanismi di difesa del nostro organismo e la circolazione di virus e batteri porta anche a molti casi di gastroenterite. Il dottor Ivan Carrara, segretario generale della Federazione italiana medici di famiglia – Fimmg Bergamo, spiega: “In questi giorni si stanno riscontrando tantissime forme para-influenzali, con molte riniti, laringiti e gastroenteriti, c’è anche qualche caso di Covid-19, ma non si tratta ancora di influenza”.
“Al momento – prosegue il segretario generale della Federazione italiana medici di famiglia – Fimmg Bergamo – non è ancora arrivata la vera influenza. Indicativamente i primi contagi si verificano a metà novembre. All’inizio riguarda pochi casi isolati, poi la sua diffusione diviene più estesa fino ad esplodere nel mese successivo, cioè a dicembre, assumendo una dimensione epidemica”.
Infine, il dottor Carrara conclude: “Considerando che il tempo sinora è stato clemente e le temperature sono cominciate a calare in questi giorni, si potrebbe ipotizzare che la stagione influenzale abbia un esordio tardivo, posticipato di un paio di settimane rispetto alle annate precedenti, ma è importante farsi trovare pronti con una buona copertura di popolazione vaccinata”.