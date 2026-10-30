Bilancio europeo 2028–2034: luci e ombre di un appuntamento cruciale

La proposta della Commissione punta su difesa e risultati, ma l’accorpamento dei fondi e il maggiore potere dei governi nazionali potrebbero penalizzare territori e imprese

L’anno in corso vedrà a breve un appuntamento fondamentale per il nostro futuro, passato tuttavia in secondo piano nella narrazione mediatica: sono in fase avanzata i negoziati per la chiusura del Quadro Finanziario Pluriennale 2028-2034, ovvero il bilancio europeo dei prossimi 7 anni, che dovrebbero auspicabilmente trovare una conclusione tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. Mentre l’attenzione dei media viene catturata dalle proteste delle piazze europee, ben poco interesse è stato rivolto al principale strumento di pianificazione finanziaria dell’Unione Europea, il meccanismo attraverso il quale si decide quante risorse verranno stanziate a livello comunitario e come debba avvenire la loro allocazione. Mai come quest’anno la questione è rilevante, poiché la proposta che i capi di governo stanno discutendo poggia su un’architettura programmatica profondamente rivista, che presenta qualche novità positiva e non pochi aspetti problematici. Al momento la strada per trovare una sintesi è ancora in salita ed i tempi di chiusura rischiano di dilatarsi, anche a causa di un iter particolarmente complesso. L’approvazione del bilancio europeo deriva infatti da un processo quantomai articolato che potremmo sintetizzare come segue: la Commissione Europea propone, il Consiglio Europeo (formato dai capi di Governo dei 27 paesi) negozia e trova un accordo politico, il Consiglio dell’Unione Europea (composto da ministri dei paesi dell’UE) approva all’unanimità ed il Parlamento Europeo approva a maggioranza assoluta potendo opporre un diritto di veto (ma non direttamente modifiche alla proposta del Consiglio).

Senza entrare eccessivamente nei dettagli, ci troviamo ad oggi nella fase in cui la proposta della Commissione (formulata nel luglio 2025) viene negoziata dai Capi di Governo all’interno del Consiglio Europeo, ed ancora una volta emerge una dicotomia profonda che vede da un lato i paesi “Frugali” (tra cui Germania, Austria ed Olanda) e dall’altro i cosiddetti “Amici della coesione”, tra cui Italia, Spagna e Romania. Ma come si caratterizza nei fatti la proposta della Commissione per questo bilancio? La proposta comunitaria si pone come un elemento di discontinuità rispetto al passato, e presenta almeno cinque importanti novità su cui è importante soffermarsi.

Anzitutto desta attenzione la dimensione del bilancio ipotizzato: la proposta iniziale prevedeva uno stanziamento di risorse più robusto rispetto al precedente settennato, inizialmente quantificato in 2 trilioni di euro, poi ridimensionato ad 1,6, rappresentando comunque un balzo in avanti di circa il 30% in termini reali rispetto al bilancio precedente. Una buona notizia per chi crede nell’Europa: la moltitudine di sfide che abbiamo davanti non si vince solo con le buone intenzioni, è necessario mettere mano al portafogli, ed in questo caso qualche passo in avanti è stato fatto. Secondo i paesi Frugali sarebbe opportuno ridimensionare l’importo, mentre secondo l’Italia ed i paesi “Amici della Coesione” si tratterebbe di uno stanziamento insufficiente: all’interno della normale dialettica europea è ad ogni modo una buona notizia che il valore cui ancorarsi sia più elevato rispetto al passato.

In secondo luogo viene proposta una rendicontazione dei fondi basata sulla performance, rendendo l’erogazione delle risorse condizionale al raggiungimento di obiettivi qualitativi e quantitativi (come accaduto con i fondi del PNRR) e secondo tempistiche predefinite. Anche in questo caso si tratta di una novità positiva, poiché ci aiuta a superare la logica della mera rendicontazione finanziaria, e trasforma l’erogazione delle risorse in uno strumento evolutivo. Altrettanto positiva è la terza novità di questa proposta, ovvero l’enfasi finalmente tradotta in pratica riguardo al tema della difesa: i conflitti accesi alle porte dell’Europa ed il parziale disimpegno dell’alleato americano hanno trovato una risposta negli stanziamenti per la sicurezza e difesa inseriti dalla Commissione, importi 5 volte superiori rispetto al precedente bilancio che toccano nella proposta originaria la cifra di 131 miliardi di euro, incentivando in particolare la ricerca e sviluppo (con possibili spillover positivi nei settori civili) e l’incentivazione di acquisti congiunti tra i paesi dell’UE. Si tratta comunque di un budget molto limitato rispetto a quelli delle altre superpotenze, ma certamente è un passo che va nella giusta direzione, a patto di perseguire una maggiore integrazione e coordinamento tra gli eserciti. Stiamo quindi assistendo alla trasformazione della superpotenza “erbivora” (come definita da Federico Rampini) in un attore con maggiore capacità d’incidere? Presto per dirlo, ma per lo meno la questione resta aperta.

Come quarto elemento di novità, e qui iniziano i problemi, si nota il tentativo di semplificare fortemente la struttura del bilancio europeo, accorpando voci di spesa che prima trovavano una collocazione ben separata e quindi una destinazione vincolata ad uno specifico uso. In particolare, la proposta prevede di fondere in un’unica voce le risorse destinate alle Politiche di Coesione (spesso alla base del supporto ad investimenti industriali) con quelle previste per la Politica Agricola Comune (PAC), lasciando rispetto al passato ampia discrezionalità ai governi nazionali in merito alla ripartizione tra le iniziative appartenenti alle aree accorpate. Non necessariamente una buona idea, come vedremo in seguito. Come quinto ed ultimo punto, la proposta mira a semplificare anche la governance, eliminando i programmi regionali (l’interlocuzione diretta con le regioni), prevedendo dei piani preparati dai governi nazionali e lasciando agli stessi ampia discrezionalità in merito alla suddivisione delle risorse tra le diverse regioni.

Gli ultimi due punti di cui sopra (accorpamento di fondi precedentemente vincolati ad un utilizzo specifico ed affidamento ai governi nazionali per la ripartizione dei fondi tra le diverse regioni) pongono quindi dei forti interrogativi, che lasciano perplessi sia il mondo dell’impresa che quello dell’amministrazione pubblica e costituiscono un freno al processo di integrazione, pur partendo dal condivisibile obiettivo di semplificare una macchina amministrativa complessa. Il margine di discrezionalità che viene garantito ai governi centrali in merito alla distribuzione delle risorse (sia per tematica che per geografia) raggiunge infatti un livello che non ha precedenti nella storia europea: l’allocazione delle risorse tra le regioni, così come il sostegno agli investimenti tecnologici e produttivi delle imprese, rischiano di dipendere più da dinamiche politiche interne che non da una visione di fondo coerente e strategica. Così facendo, l’Europa rischia in un colpo solo di svuotare quella governance multilivello (costituita da un ruolo attivo sia delle regioni che degli stati nazionali) che si poneva come motore della coesione, ed al tempo stesso di mettere a rischio la continuità di finanziamento delle misure a supporto degli investimenti delle imprese.

La proposta comunitaria per il prossimo bilancio europeo presenta quindi luci e ombre, mantiene vivo l’ambizioso progetto europeo attraverso un’importante dotazione di risorse rispetto al passato e l’introduzione di meccanismi di condizionalità per l’erogazione, oltre che stanziamenti rilevanti per la fondamentale questione della difesa.

Lascia tuttavia ampio margine di miglioramento nel momento in cui propone una semplificazione un po’ grossolana dei fondi strutturali ed una rivisitazione dei meccanismi di interazione tra centro e periferia che va ad intaccare il modello della governance multilivello, strumento fondamentale per le politiche di coesione ed il sostegno degli investimenti d’impresa, dotando i governi nazionali di un’eccessiva discrezionalità in merito all’allocazione tematica e territoriale delle risorse.

In estrema sintesi, è una buona proposta ma necessita di aggiustamenti. C’è ancora spazio per correggere il tiro? Fortunatamente si: il Governo italiano sta conducendo una negoziazione serrata coordinandosi con una serie di paesi con visioni comuni. Nonostante la sostanziale assenza di un dibattito pubblico in merito, la centralità di questi temi impone la massima fermezza per continuare a costruire un’Europa più giusta ed efficace, augurandoci che l’Italia riesca ancora una volta a dare il suo contributo decisivo.