Bergamo. Una piazza che si riempie progressivamente, bandiere che sventolano, torce rosse, slogan e un carro armato di cartone diventato il simbolo della protesta. Nel pomeriggio, la mobilitazione contro la guerra, il riarmo e il carovita cresce ben oltre le prime aspettative, trasformandosi in un corteo sempre più partecipato. Una manifestazione inserita nell’ambito dello sciopero generale, promossa dall’Unione sindacale di base (Usb), per portare in strada la voce di lavoratori, studenti ed educatori e contestare le politiche del governo.

Poco prima delle 17, davanti alla fontana dello Zuccheriera, sono già oltre cento le persone radunate per il presidio annunciato a Porta Nuova. La mobilitazione arriva dopo una mattinata già intensa, con laboratori e studenti protagonisti del corteo conclusosi attorno alle 11 alla Malpensata. Anche nel pomeriggio non manca una presenza significativa delle forze dell’ordine: decine di mezzi e agenti di Polizia e Carabinieri sono schierati nelle vicinanze, pronti a prevenire eventuali criticità.

Tra i manifestanti, davanti alla Chiesa delle Grazie, ricompare anche il carro armato di cartone, già protagonista della protesta mattutina. Un’immagine simbolica, utilizzata per contestare le spese militari e ribadire il rifiuto della guerra.

Il corteo, autorizzato con precise prescrizioni, è chiamato a rispettare alcune condizioni: niente volti travisati e nessun oggetto che possa essere utilizzato come strumento di offesa. È inoltre esclusa una sosta davanti al Comune, in piazza Matteotti. Il percorso dovrà concludersi in piazza Vittorio Veneto, così da evitare interferenze con il passaggio dei cittadini nella fascia oraria più frequentata.

Alle 17.15 arriva il momento della partenza. Il corteo imbocca via Paleocapa in direzione di piazza Vittorio Veneto, destinazione finale della mobilitazione. Ma, mentre la manifestazione avanza, i numeri crescono rapidamente: dalle prime centinaia di partecipanti si passa a circa 500 persone, fino ad avvicinarsi progressivamente alle mille. Poi ancor di più.

In mezzo alla folla compare un nuovo striscione: Contro governo, guerra e Nato. Cambiamo tutto. In testa alla manifestazione, invece, campeggia quello dell’Usb: Noi la guerra non la paghiamo, giù le armi, su i salari. Non mancano i cori contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, già scanditi durante il corteo della mattina.

Dal camioncino che guida la manifestazione si legge la scritta ‘Ladri di democrazia’, mentre tra i partecipanti trova spazio anche la protesta del mondo educativo, con lo striscione Educatori in lotta per internalizzazione e continuità retributiva.

La mobilitazione si fa sempre più visibile anche grazie alle torce che illuminano di rosso la strada, accompagnando l’avanzata dei manifestanti. Tra gli interventi, quello di Davide Canto dell’Usb, che rilancia il legame tra le diverse generazioni e il mondo del lavoro. “I figli e i lavoratori sono figli della stessa rabbia – dichiara -. Faremo come in Francia e in Spagna”.

Il momento più scenografico si registra nel tratto di viale Papa Giovanni XXIII, all’incrocio tra via Angelo Maj e via Paleocapa. Qui torna protagonista il carro armato di cartone, portato in mezzo alla manifestazione e accompagnato da messaggi che diventano il filo conduttore della protesta: Guardate per cosa vengono spesi i nostri soldi, Noi la guerra non la vogliamo, Contro lo Stato di polizia.

Intanto, sopra le strade cittadine, sorvola un elicottero della Polizia. Sotto, il corteo continua a ingrossarsi, sfiorando ormai le mille presenze. Una partecipazione che nel corso del pomeriggio ha dato ulteriore forza alla mobilitazione bergamasca, con una risposta cresciuta passo dopo passo rispetto alle prime persone radunate a Porta Nuova.

Poco dopo le 18 il corteo ha modificato il percorso rispetto a quanto concordato in precedenza. I manifestanti, che avrebbero dovuto dirigersi verso Porta Nuova, hanno invece imboccato via Autostrada, proseguendo in direzione della circonvallazione. L’intenzione dichiarata è quella di raggiungere la viabilità principale e bloccare il traffico, con possibili ripercussioni sulla circolazione cittadina.

Il messaggio dei promotori

La manifestazione, sostenuta anche da Rifondazione Comunista Bergamo e dai Giovani Comunisti, si presenta con un messaggio chiaro: contro la guerra e il riarmo, contro il carovita e i salari da fame. Tante le bandiere dell’Unione sindacale di base, affiancate da quelle della Pace.

In occasione dello sciopero generale, anche Sinistra Italiana Bergamo ha espresso la propria adesione e il proprio sostegno, scendendo in piazza al fianco di lavoratrici, lavoratori, studentesse e studenti. Alfredo Di Sirio ed Elisabetta Maffioletti, della segreteria provinciale, hanno commentato la piazza definendola “La Bergamasca che resiste”: “Guardate le strade di Bergamo oggi: non ci troverete la ‘minaccia’ o la ‘sovversione’ evocata a reti unificate dalle destre. Ci troverete la carne viva della Bergamasca che non ce la fa più di fronte all’aumento del costo della vita e a salari da fame, ma che ha deciso di non rassegnarsi e di resistere”.