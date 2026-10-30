Bergamo Jazz 2027: un festival, molte anime

Photo Roberto Priolo

Il jazz non è un linguaggio immobile, né una tradizione da custodire sotto una campana di vetro. La sua storia è fatta di incontri, contaminazioni e continue ridefinizioni, attraverso un dialogo costante con le musiche che lo circondano. È proprio questa capacità di attraversare generi e culture differenti a emergere con particolare evidenza nel programma di Bergamo Jazz 2027, dove accanto ai grandi protagonisti della scena internazionale trovano spazio progetti che mettono in relazione l’improvvisazione jazzistica con il rock, la psichedelia e la canzone d’autore.

Un percorso che trova alcune delle sue espressioni più significative nei Guano Padano, nel tributo a Pino Daniele firmato da Gonzalo Rubalcaba e nella rilettura orchestrale di Frank Zappa affidata alla Artchipel Orchestra di Ferdinando Faraò . Tre progetti differenti, accomunati dalla volontà di superare le tradizionali classificazioni stilistiche e di riconoscere nella contaminazione una risorsa creativa.

Le tre serate in abbonamento al Teatro Donizetti, tutte con inizio alle 20.30, si apriranno venerdì 19 marzo con un progetto speciale di Roberto Gatto, dedicato a Elvin Jones nel centenario della nascita. Il batterista romano, che avrà a disposizione uno strumento appartenuto allo stesso leggendario collega, sarà affiancato dal sassofonista spagnolo Javier Vercher e dal contrabbassista americano Doug Weiss. A seguire, il ritorno a Bergamo, dopo tredici anni, di Joshua Redman, alla guida di un quartetto completato da Paul Cornish al pianoforte, Philip Norris al contrabbasso e Nazir Ebo alla batteria.

Sabato 20 sarà la volta della tromba di Ralph Alessi, artista ECM che fa convivere rigore compositivo e libertà espressiva, accompagnato da Florian Weber, John Hébert e Jim Black. La seconda parte della serata sarà affidata a Isaiah Collier, sassofonista di Chicago che raccoglie l’eredità dello spiritual jazz e la proietta in una dimensione contemporanea, intrecciando jazz, funk, soul e hip hop. Nel suo universo musicale convivono le influenze di John Coltrane, Sun Ra, Albert Ayler, Pharoah Sanders e dell’Art Ensemble of Chicago, accanto a quelle di Gil Scott-Heron e J Dilla.

Domenica 21 il pianoforte sarà protagonista attraverso due diverse prospettive culturali. La prima è quella del sudafricano Nduduzo Makhathini, al debutto bergamasco in trio con Dalisu Ndlazi e Lukmil Pérez, interprete di una musica nella quale spiritualità africana, improvvisazione e sonorità contemporanee si fondono in un linguaggio personale. A chiudere il programma del Donizetti sarà Gonzalo Rubalcaba, pianista cubano già più volte ospite del Festival, con un progetto dedicato a Pino Daniele, candidato ai Latin Grammy Awards.

Ed è proprio quest’ultimo appuntamento a rappresentare uno dei momenti più interessanti del dialogo tra jazz e canzone d’autore. La musica di Pino Daniele, del resto, ha sempre intrattenuto un rapporto privilegiato con il jazz e con le tradizioni afroamericane: blues, funk, soul e sonorità mediterranee hanno contribuito a definire un’identità artistica difficilmente classificabile. Affidarne oggi la rilettura a un pianista come Rubalcaba significa riconoscere e valorizzare questa matrice, osservandola da una prospettiva musicale differente.

Il musicista cubano sarà affiancato da una formazione di particolare interesse: la cantante Maria Pia De Vito, già direttrice artistica di Bergamo Jazz dal 2020 al 2023, il sassofonista tenore Daniele Sepe, ormai una leggenda di suo nella musica contaminata, il chitarrista Giovanni Francesca, il bassista Aldo Vigorito, il batterista Claudio Romano e il percussionista Giovanni Imparato. Un ensemble chiamato a confrontarsi con un repertorio nel quale la scrittura d’autore incontra l’improvvisazione e la libertà interpretativa del jazz. Un omaggio che non si limita alla celebrazione di un grande protagonista della musica italiana, ma ne mette in luce la naturale appartenenza a un universo sonoro senza confini.

Se il progetto di Rubalcaba parte da un repertorio riconoscibile per esplorarne nuove possibilità espressive, i Guano Padano hanno fatto della contaminazione una vera e propria ragione d’essere. Il trio formato dal chitarrista Alessandro «Asso» Stefana, stimatissimo da dal bassista Danilo Gallo e dal batterista Zeno De Rossi festeggia nel 2027 vent’anni di attività, confermando una personalità musicale che sfugge a qualsiasi tentativo di classificazione.

Spesso accostato a nomi quali Marc Ribot, Tom Waits e Vinicio Capossella, lo stile di “Asso” Stefana si distingue un approccio alla chitarra sghembo, viscerale e privo di cliché. Il nome della band, ironicamente legato alla provenienza geografica dei componenti, non deve trarre in inganno: la loro musica ha da sempre uno sguardo decisamente internazionale e un immaginario sonoro che attraversa territori apparentemente lontani. Jazz, surf rock, blues, folk, psichedelia, noise e musica da film convivono in un repertorio nel quale è particolarmente evidente il richiamo alle atmosfere del western all’italiana. Chitarre evocative, trame ritmiche essenziali e improvvise deviazioni diventano gli ingredienti di una miscela che guarda tanto alla tradizione americana quanto alle sperimentazioni più libere.

In vent’anni di attività, i Guano Padano hanno sviluppato un’identità riconoscibile proprio nella capacità di non riconoscersi in un genere preciso. Il loro è un approccio nel quale il jazz rappresenta soprattutto un’attitudine: apertura, libertà, disponibilità a mettere in discussione le strutture e a lasciarsi contaminare da linguaggi differenti. Per celebrare l’anniversario, il trio allargherà la formazione al sassofonista e clarinettista americano Chris Speed, musicista di grande esperienza e sensibilità, la cui presenza promette di arricchire ulteriormente le possibilità timbriche e improvvisative del progetto.

L’appuntamento è in programma giovedì 18 marzo al Teatro Sociale, nella stessa serata che vedrà protagonista anche una coppia storica del jazz italiano, quella formata da Gianluigi Trovesi e Gianni Coscia. I due musicisti presenteranno Borsalino, il loro quinto album per ECM, in uscita in concomitanza con il Festival. Un nuovo capitolo di una collaborazione che da decenni mette in relazione musica colta e popolare, tradizione e improvvisazione, con quella leggerezza e quell’ironia che ne hanno caratterizzato il percorso.

Il rapporto tra jazz e rock troverà un’altra significativa declinazione domenica 21 marzo, alle 17, ancora al Teatro Sociale, con il progetto che la Artchipel Orchestra dedica a Frank Zappa. Una scelta tutt’altro che casuale, considerando quanto la musica del compositore americano abbia saputo mettere in discussione le convenzioni, attraversando rock, jazz, musica contemporanea e sperimentazione colta.

Zappa è stato uno degli autori più difficili da ricondurre a una categoria: musicista rock per il pubblico, compositore di formazione e vocazione, sperimentatore capace di costruire architetture sonore complesse, ironiche e spesso provocatorie. La sua scrittura, ricca di cambi di tempo, sovrapposizioni ritmiche, soluzioni armoniche inusuali e improvvise deviazioni, costituisce un terreno particolarmente stimolante per una formazione orchestrale di estrazione jazzistica.

L’Artchipel Orchestra, diretta dal batterista Ferdinando Faraò e composta da ventidue elementi, è del resto una delle realtà più interessanti e premiate del panorama italiano. Lo testimoniano le quattro affermazioni ottenute nel referendum «Top Jazz» della rivista Musica Jazz come Miglior gruppo italiano dell’anno, nel 2012, 2017, 2022 e 2025. Nel corso della propria attività ha alternato composizioni originali a progetti di rilettura, con particolare attenzione al jazz-rock britannico degli anni Settanta.

Il confronto con Zappa si inserisce dunque in una linea di ricerca già consolidata. In programma brani fondamentali come King Kong, The Grand Wazoo, Blessed Relief, St. Alfonzo’s Pancake Breakfast e Inca Roads, affrontati attraverso arrangiamenti che non si limitano a riprodurre il materiale originale, ma ne esplorano le possibilità orchestrali. L’obiettivo è restituire la complessità della scrittura zappiana attraverso una diversa prospettiva timbrica, valorizzandone tanto la componente ironica quanto l’energia ritmica e la ricchezza compositiva.

Il programma di Bergamo Jazz 2027 restituisce così un’immagine del jazz lontana da qualsiasi recinto stilistico. Accanto ai grandi interpreti internazionali e alle espressioni più legate alla tradizione afroamericana, trovano spazio musicisti e progetti che guardano al rock, alla canzone d’autore e alla musica di ricerca come a territori di confronto e reciproca ispirazione.